VIDEO. Nelegālie migranti Somijas-Krievijas robežu cenšas šķērsot ar velosipēdiem. Premjers pauž pārliecību, ka šī darbība ir organizēta

Somijas premjerministrs Peteri Orpo pirmdien paziņoja, ka Somija var noteikt papildu ierobežojumus uz robežas ar Krieviju, ja situācija pasliktināsies.

“Jau kādu laiku Krievijas iestādes ir laidušas cilvēkus bez atbilstošiem dokumentiem. Mums ir norādes, ka šī darbība ir organizēta,” teica Orpo.

Viņš uzsvēra, ka valdība ir gatava pieņemt papildu ierobežojumus, ja situācija pasliktināsies. Orpo apliecināja, ka problēmu nav bijis iespējams atrisināt caur diplomātiskajiem kanāliem ar Krieviju.

Savukārt Robežsardzes dienesta vadītājs Pasi Kostamovāra uzsvēra, ka robežsargi kontrolē situāciju.

Helsinki ceturtdien paziņoja, ka nelegālo imigrantu skaita pieauguma dēļ no šīs nedēļas nogales slēgs četrus no astoņiem robežas šķērsošanas punktiem ar Krieviju.

Somija ceturtdien paziņoja, ka nelegālo imigrantu skaita pieauguma dēļ slēgs pusi no robežpunktiem ar Krieviju. Vālimā, Nuijamā, Imatras un Nīrala robežšķērsošanas punkti slēgti plkst.00.00 naktī uz sestdienu.

Pēc tam starptautiskās aizsardzības pieteikumus var iesniegt ziemeļu robežšķērsošanas vietās Vartiusā, Sallā, Kūsamo un Raja-Josepi, kuri joprojām ir atvērti.

Ierobežojumi būs spēkā līdz 2024.gada 18.februārim.

Pēc četru robežpunktu slēgšanas migranti Krievijas pusē pārvirzīti uz Vartiusas robežpunktu. Orpo paziņojis, ka Krievija apzināti cenšas destabilizēt kaimiņvalsti, reaģējot uz tās pievienošanos NATO.

Over the past few days, Russia has sent an increasing number of migrants to Finland’s borders. Finland has closed several border crossing points due to the authorities’ threat assessment.

A wave of illegal immigrants have turned up at the Finland border on bikes.

Not one got through, and huge extra fences are now being built along with security measures of every degree.

