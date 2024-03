VIDEO. Nepatīkami skati! Stirna glābjas no vilkiem un ieskrien pagalmā, taču vilku tas neaptur… Ieteikt







Medibam.lv kāds lasītājs iesūtījis satraucošu video, kurā redzama vilku nežēlība, atrodoties pavisam tuvu cilvēku mājām.

Reklāma Reklāma

Incidents noticis naktī no 28. uz 29. februāri, ap pulksten pieciem no rīta. Piemājas kamera sākotnēji nofilmējusi, kā stirna ieskrien pagalmā un mēģina izvairīties no plēsējiem. Tomēr cilvēka mājas tuvums nešķiet plēsējiem biedējošs un jau drīz mazais pārnadzis ir bez dzīvības pazīmēm un vilki velk savu laupījumu prom.

Cilvēki, kas ieradās nākamajā rītā, atrada beigtās stirnas ķermeni netālu no mājām. Pārbaudīja novērošanas kameras un saprata, kas vainīgs.