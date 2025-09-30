VIDEO. “Nu, ko smejies! Trīs pensijas tagad paņems!” Poligona sēņotāji gadu no gada neņem vērā likumus 0
Rīgas un tās apkaimju iedzīvotāji arvien aktīvāk dodas sēņot, un tas būtu mierpilns prieks, ja vien ne dažas izņēmuma vietas Latvijā. Ādažu militārajā poligonā sēņošana ir stingri aizliegta, un par to var saņemt četrciparu lielu naudas sodu.
Tomēr daži neapdomīgi sēņotāji turpina riskēt, un TV3 raidījums “Degpunktā” atklāj dažas epizodes, kā tas vienam otram ir beidzies. Šogad 46 cilvēki visā Latvijā ir sodīti par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos, un sods par to var sasniegt līdz 1500 eiro.
Militārās policijas pārstāvji regulāri noformē protokolus, un sēņotāji, kas pieķerti uz vietas, mēģina attaisnoties ar frāzēm kā “Nekur jau tālu negāju, tikai gar maliņu”.
Tomēr likumsargi ir nepielūdzami: “Diemžēl par jums abiem nāksies noformēt papīrus,” kādu sēņotāju piedzīvoto fiksējis raidījums. “Vainīgs esmu, apzinos,” teic aizturētais un semjas. “Nu ko smejies, nu ko tad raudās tagad, nu! Trīs pensijas paņems, nu!” noteic otra sēņotāja.
NBS Poligona atbalsta centra priekšnieks Didzis Jurciņš skaidro, ka poligona mežos notiek kaujas šaušana, un sēņotāji apdraud ne tikai savu dzīvību, bet arī transportlīdzekļus, ja iebrauc šaušanas zonā. “Tas ir viņu pašu drošībai, un arī tāpēc, lai viņi netraucētu militārās apmācības,” viņš uzsver.
Lai gan sēnes poligona mežos var šķist lielākas un vilinošākas nekā citur, risks nav tā vērts.
Zīmes un brīdinājumi ir skaidri izvietoti, bet daži joprojām izvēlas ignorēt noteikumus. Tāpēc, ja vēlies sēņot, izvēlies drošākas vietas un atstāj poligonu militāristiem. Sēņu mērce nav tā vērta, lai riskētu ar lodi dibenā.
Plašāku ieskatu situācijā skaties pievienotajā video.