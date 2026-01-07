Dmitrijs Peskovs un Vladimirs Putins
Dmitrijs Peskovs un Vladimirs Putins
"Viss tam ir gatavs" – bijušais izlūks prognozē baiļu pārņemtā Putina plānu pēc notikušā Venecuēlā

6:20, 7. janvāris 2026
Bijušais izlūks Jurijs Švets izteicis prognozes par Krievijas prezidenta Vladimira Putina nākamajiem soļiem pēc pārdzīvotā šoka par Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro sagūstīšanas.

Kā ziņo Dialog.ua, pēc Šveta domām, Putins mēģinās izmantot varas maiņas situāciju Venecuēlā savā labā, vienlaikus cenšoties apslāpēt bailes no Maduro likteņa iespējamās atkārtošanās. Tas, pēc viņa teiktā, nozīmē, ka Kremlis tuvākajā laikā nosūtīs savu sūtni uz ASV, lai piedāvātu kopīgu biznesa plānu Venecuēlā.

Savu prognozi par Putina turpmāko rīcību viņš pauda “YouTube” raidījumā “V gostjah u Dmitrija Gordona” (“Viesos pie Dmitrija Gordona”).

Atbildot uz jautājumu, vai Putinu iespaidojusi ASV operācija Venecuēlā, Švets sacīja:

“Bez šaubām. Bālā kode — tas ir ļoti iespaidojams ‘kukainis’. Viņš visu savu dzīvi no visa baidās. Bet kas tālāk? Tagad viņš meklēs kontaktu, nosūtīs Dmitrijevu, un viņi sāks vienoties — kā mēs tagad dzīvosim?

Viņi piedāvās apvienot Arktikas attīstības biznesa projektu ar Venecuēlu. Tur taču šo naftu vajadzēs pārdot. Bet kam pārdot? Atkal Ķīnai. Krievija tur ir ar savu floti.”

Pēc tam žurnālists Dmitrijs Gordons vaicāja savam viesim: “Vai amerikāņi var viņam pateikt: “Labi, runāsim, bet par Ukrainu jau ir izstrādāti risinājumi — ej uz tiem?” Vai viņi to var pateikt?”

Atbildot uz šo jautājumu, pieredzējušais izlūks sacīja: “Tieši tam viss ir gatavs. Tieši šādai jautājuma nostādnei ir gatava visa Amerika, izņemot vienu cilvēku. Jūs droši vien jau uzminējāt, vai ne? Tas ir tas pats cilvēks, kurš pēdējā preses konferencē “Mar-a-Lago” paziņoja, ka ar Krieviju visu nokārtos. Lūk, tā!”

Kā iepriekš ziņoja ukraiņu medijs, Švets jau iepriekš ir norādījis uz Putina bailēm no varas zaudēšanas un iespējamiem mēģinājumiem vienoties ar Rietumiem, lai sevi pasargātu.

