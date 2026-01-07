Kas valstij ir svarīgāks? Kāpēc pie lielveikaliem bezmaksas autostāvvietas ir 2 stundas, bet pie slimnīcām – 30 minūtes? 0
Sanija Bērziņa

Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. LETA/Ieva Lūka
Sanija Bērziņa
5:45, 7. janvāris 2026
Vai esat pamanījuši, ka pie lielveikaliem bez maksas auto var novietot pat 2 stundas, bet pie dažām slimnīcām – vien 30 minūtes? Šādu jautājumu uzdod mūsu lasītājs. Sazinājos ar atbildīgajām iestādēm, lai rastu atbildes šai šķietami absurdajai situācijai.

Edgars mums raksta: “Vai esat pamanījuši, ka pie lielveikaliem vai citām komercplatībām būtu atļauts bez maksas novietot auto tikai uz 30 minūtēm? Ne tak! Apmeklētājs ir svarīgs! Viņam parasti tiek atvēlētas divas stundas bez maksas. Bet cik svarīgs ir pacients? Nu pamēģiniet bezmaksas pus stundas laikā Rīgas 1.slimnīcas vai Stradiņu teritorijā ievest omi, aizvest viņu uz reģistratūru, kur izstāvēt rindu un nosēdināt pie ārsta kabineta durvīm. Ja ne, tad šķiraties no 4 vai 7 eiro. Un kāpēc ne no diviem, kā, piemēram, uz ielas? Nu vienkārši tāpēc, ka pircējs, kas atstāj naudu veikalā, mūsu valstī ir vērtīgāks par cilvēku, kuram vajadzīga medicīniskā palīdzība.”

Savādo cenu politiku Stradiņa slimnīcā uz ādas izjuta arī Turaidas muzejrezervāta direktore Jolanta Borīte, kuras sašutums publiskajā vidē guva plašu rezonansi. Viņa par 3 stundām autostāvvietā samaksāja 28 eiro. Plašāk par to rakstījām šeit.

Lai noskaidrotu, kas un kā atbild par autostāvvietām pie Edgara minētajām slimnīcām, sazinājos ar Rīgas 1. slimnīcas un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvēm.

30 minūtes ir optimāls laiks

Vivita Leismane, Rīgas 1. slimnīcas Iekšējās un ārējās komunikācijas vadītāja skaidro noteikumus.

“SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) lieto un apsaimnieko Rīgas valsts pilsētai piederošu nekustamo īpašumu, līdz ar to visas tā teritorijā esošās autostāvvietas arī uztur un apsaimnieko Slimnīca, kas nodrošina gan infrastruktūru, gan satiksmes organizāciju un uzraudzību.

Slimnīcas teritorijā esošo autostāvvietu lietošanas noteikumus apstiprina Slimnīcas valde, ievērojot ierobežoto Slimnīcas teritorijas platību un līdz ar to šajā teritorijā esošo autostāvvietu ierobežoto skaitu. Tāpat, nosakot autostāvvietu lietošanas kārtību, tiek ņemts vērā, ka stāvvietās automašīnas novieto gan slimnīcas darbinieki, gan operatīvie transportlīdzekļi, gan pacienti. Slimnīca regulāri pārskata autostāvvietas lietošanas kārtību, lai tā atbilstu pacientu vajadzībām un Slimnīcas darba specifikai.

Apmeklētāji var uzturēties Slimnīcas teritorijā bez maksas 30 minūtes.

Slimnīca saprot, ka pacientiem noteiktais laiks var nešķist pietiekams, bet tas ir optimāls, lai nodrošinātu to, ka pacients tiek atvests līdz ieejas durvīm, izlaists un pavadīts līdz reģistratūrai, vienlaikus neradot sarežģījumus citiem pacientiem iebraukt Slimnīcas teritorijā. Lielākā daļa Slimnīcas pacientu tieši tā arī rīkojas, pagūstot noteiktajā bezmaksas laikā izbraukt no Slimnīcas teritorijas. Slimnīca izprot, ka katra situācija ir atšķirīga, tāpēc tiem apmeklētājiem, kuriem nepieciešams ilgāk uzturēties Slimnīcā, tiek piedāvāta arī 50% atlaide maksājumam par stāvvietu.

Ja ir pieraksts pie ārsta vai uz procedūru, ir divas iespējas – Slimnīcas ilgtermiņa autostāvvieta, kur apmeklētāji saņem 50% atlaidi stāvvietas maksai. Otra – ielas stāvvietas pie Slimnīcas, kur var izmantot Rīgas pašvaldības noteiktās tarifu zonas.

Slimnīca vēlas uzsvērt, ka ir arī personu kategorijas, kuras Slimnīcas teritorijā var iebraukt un novietot automašīnu bez maksas un tās ir – personas ar smagu invaliditāti (ar 1. grupas invalīda apliecību), pacienti ar CSDD izsniegtu invalīdu stāvvietas izmantošanas karti, specializētie transportlīdzekļi, kas pilda operatīvus un ārstniecības uzdevumus.”

Stradiņos stāvvietu pieejamību ierobežo infrastruktūras specifika

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve skaidro Stradiņu autostāvvietu specifiku: “Stradiņa slimnīca atrodas vēsturiskā Rīgas daļā ar ļoti ierobežotu teritoriju, kuru nav iespējams paplašināt, tāpēc stāvvietu pieejamība ir jāpārvalda īpaši uzmanīgi, ņemot vērā slimnīcas infrastruktūras specifiku, apkārtnes noslodzi un nepieciešamību garantēt piekļuvi neatliekamajiem medicīnas dienestiem.

Ilgstošai automašīnu novietošanai ir izveidotas divas autostāvvietas – ar iebraukšanu no Ventspils ielas (A1 korpusa) un no Atpūtas ielas. Tajās pirmā stunda ir bez maksas, bet, sākot ar otro stundu, maksa ir viens eiro par katrām 30 minūtēm.

Tas ir izveidots, lai nodrošinātu vides pieejamību un iespēju bez papildu izmaksām nogādāt pacientu līdz ieejai vai konkrētam korpusam, sagaidīt pacientu transportēšanai mājup, pieteikties reģistratūrā, palīdzēt nokļūt līdz izmeklējumiem utt. Mūsu vērtējumā viena stunda ir pietiekams laiks šādām īslaicīgām aktivitātēm, jo tas aptver vidējo laiku, kas nepieciešams pacienta ierašanās nodrošināšanai un pavadošo darbību veikšanai.

Savukārt gadījumos, kad pacients uzturas slimnīcā ilgāk – konsultācijās, procedūrās, dienas stacionārā vai operācijās –, šim nolūkam paredzētas apmeklētāju stāvvietas, kur maksa tiek piemērota tikai no otrās stundas – 1 eiro par katrām 30 minūtēm.

Šāda sadalīšana ir nepieciešama, lai stāvvietas nebūtu aizņemtas ilgstoši un nepamatoti, nodrošinātu rotāciju un pieejamību pacientiem ar akūtu vai īslaicīgu vajadzību, saglabātu brīvas iebraukšanas un izbraukšanas joslas operatīvajiem dienestiem, novērstu satiksmes sastrēgumus slimnīcas vēsturiskajā teritorijā, kur pārvietojas arī neatliekamās palīdzības transports.

Svarīgi piebilst, ka pat iebraucot slimnīcas vēsturiskajā teritorijā, kas paredzēta tikai īslaicīgai piekļuvei, pirmā stunda ir bez maksas. Maksas paaugstinātā likme – 7 eiro par 30 minūtēm – tiek piemērota tikai tiem gadījumiem, kad transportlīdzeklis ilgstoši netiek pārvietots zonā, kas paredzēta īslaicīgai apstāšanai un kur jānodrošina nepārtraukta operatīvā transporta kustība.

Pacientiem ar CSDD izsniegtu invalīdu stāvvietas karti autostāvvietas un iebraukšana teritorijā ir bez maksas un bez laika ierobežojuma.”

