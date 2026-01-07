Autoceļi šorīt slideni teju visā Latvijā! Vai sniegs mazliet rimsies? Lūk, ko saka sinoptiķi 0
Trešdien Latvijas debesis klās mākoņi, kas vietām izklīdīs, un saulainākā diena iespējama Kurzemē, prognozē sinoptiķi. Tikmēr VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) brīdina par slideniem autoceļiem.
Dažviet gaidāms neliels sniegs. Saglabāsies lēns vējš un bezvējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs -2..-6 grādi, vietām Kurzemē +1 grāds. Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz -4 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē pazemināta spiediena apgabals, to nomaina paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens visā Latvijā 1012-1014 hektopaskāli jūras līmenī.
Šorīt slideni visi lielie autoceļi, izņemot vienu
Trešdienas rītā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem visā Latvijā, izņemot Ventspils šosejas posmu no Strazdes līdz Ventspilij, liecina LVC apkopotā informācija.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa visiem valsts galvenajiem autoceļiem, izņemot minēto Ventspils šosejas posmu, kā arī pa visiem reģionālajiem ceļiem.
Sniegoto un slideno ceļu posmu tīrīšanā un kaisīšanā trešdienas rītā iesaistītas 135 ziemas tehnikas vienības, informē LVC.