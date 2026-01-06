“Viesmīļi” burtiski grauj fronti. Kas ir šie bīstamie kadri, ar ko saskaras Ukrainas bruņotie spēki savā aizmugurē? 70

Tātad – ar kādām bīstamām darbībām saskaras Ukrainas bruņotie spēki savā aizmugurē? Šobrīd tiek celta pamatota trauksme, jo kaut kas ir jādara, jo notiekošais ļauj krieviem gūt panākumus. Runa konkrēti ir par vietējiem iedzīvotājiem, kas atrodas tieši Ukrainas bruņoto spēku brigāžu aizmugures zonā – daudzi no tiem palīdz krieviem un sadarbojas ar okupantiem.

Atsevišķas okupantu grupas atrod ne tikai patvērumu pie vietējiem iedzīvotājiem, bet arī palīdzību no viņiem savām darbībām, tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Šos cilvēkus sauc par “viesmīļiem”, tie okupantiem dod pārtiku, saģērbj civilajās drēbēs, slēpj savos pagrabos,
baro, dzirdina un veic izlūkošanu. Kā norāda Slaidiņš, bez šiem cilvēkiem krievi tik plašā mērogā nebūtu spējuši iekļūt un nostiprināties Ukrainas bruņoto spēku taktiskajā aizmugurē, ja viņi nesastaptu tur šos sadarboties gatavos “viesmīļus”.

Kāda velna pēc nav pieņemti noteikumi un likumi, ka cilvēki tiek izvākti ārā no šīm stratēģiskajām vietām, ja viņi paši nepiekrīt evakuēties?

“Būtībā tad būtu jāattīra vismaz 30-40 kilometru zona aiz frontes līnijas pilnībā no iedzīvotājiem.

Tas būtu politisks un militārs lēmums. Citādi šis šobrīd rada visus priekšnoteikumus Krievijas bruņoto spēku panākumiem, ka viņi filtrējas iekšā šajās grupās,” atzīst Slaidiņš.

Viņš gan aicina paraudzīties, ka līdzīgā situācijā būtu Latvija: “Kā mums būtu ar šāda veida cilvēkiem, kad sāktos kāda karaspēka koncentrēšana un kustība pierobežā? Es domāju, ka te ir pietiekami daudz krievu pasaules gaidītāju.

Tā ir vesela liga ar šiem krievu pasaules gaidītājiem – pilsēta tiek pārvērsta drupās, bet viņš vienalga gaida.”

Šis būtu risinājums – tā arī vācieši Otrā pasaules kara laikā darīja, ka vismaz Kurzemē visus iedzīvotājus no frontes līnijas izraidīja ārā.

