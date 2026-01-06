“Citas alternatīvas nav!” Vai ir kāds iemesls tam, ka Zelenskis zaudējis optimismu? 50
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vērtējums par miera sarunu ar Krieviju perspektīvām ir kļuvis daudz piesardzīgāks. Ņemot vērā notiekošo konsultāciju starp Ukrainu, Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropu gaitu, Kijiva arvien vairāk gatavojas scenārijam, kurā Maskava atteiktos no jebkādām vienošanām, par to plašāk raksta The New York Times.
Neskatoties uz to, ka Zelenskis nesen paziņoja, ka miera līgums ir “90% gatavs”, pēc viņa teiktā, progress faktiski ir apstājies, un Krievijas nostāja joprojām ir neskaidra. “Es negribu un negaidīšu vēl sešus mēnešus, cerot, ka varbūt tas izdosies. Ir divi veidi: pirmais ir apturēt karu, otrais ir gatavoties negatīviem soļiem no Krievijas puses,” tā izteicies Zelenskis.
Viņš arī uzsvēra, ka Ukraina vienlaikus gan risina sarunas, gan gatavojas turpināt karu, jo Maskava jau ir noraidījusi dažus Ukrainas priekšlikumus. “Es saprotu, ka esam ļoti tuvu rezultātiem, bet kādā brīdī Krievija var visu bloķēt,” viņš teica.
Ņemot vērā iepriekšminēto, otrdien Parīzē paredzēts Eiropas līderu samits, lai apspriestu drošības garantijas Ukrainai pēc iespējamās pamiera. Vienlaikus ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir atcēlis savu dalību sanāksmē citu starptautisku krīžu dēļ, kas, pēc novērotāju domām, varētu sarežģīt sarunu procesu.
Zelenskis atzina, ka galvenie jautājumi joprojām nav atrisināti: teritoriālās ambīcijas no krievu puses, kontrole pār okupēto Zaporižjes atomelektrostaciju un pēckara drošības garantiju formāts. Ukraina uzstāj uz garantijām, kas līdzīgas NATO 5. pantam, un pieprasa obligātu Francijas un Apvienotās Karalistes dalību iespējamā miera uzturēšanas misijā.
Vienlaikus Krievija kategoriski iebilst pret jebkādu NATO karaspēka klātbūtni Ukrainā un turpina ofensīvas operācijas šīs valsts austrumos, kas vājina Kijivas pozīcijas.
Neskatoties uz to, Zelenskis uzsvēra, ka ASV vadītajām sarunām nav alternatīvu: “Daudz jau ir paveikts, un mums ir jārespektē cilvēku darbs un laiks, jo katru minūti Ukrainas iedzīvotāji cieš. Tāpēc es uzskatu, ka citas alternatīvas mieram nav.”