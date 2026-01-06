“Gads ir iesācies ļoti specifiski!” Aktrise Lelde Dreimane un vēl ap 20 cilvēku pēkšņi atlaisti no Dailes teātra 118
“Gads ir iesācies ļoti specifiski!” – tā ierakstu savā Instagram kontā iesāk skaistā un tautā iemīļotā Dailes teātra aktrise Lelde Dreimane.
Viņa ievietotajā video stāsta, ka saņēmusi ziņu, ka teātra direktors Juris Žagars vēlas viņu satikt un izsauc uz sarunu, uz kuru Lelde devusies ar prieku.
“Ienākot teātrī, satiku kolēģi, kura bija noraudājusies. Viņa teica, ka no viņas departamenta atlaisti 20 cilvēki,” stāsta Lelde. Sajūtot, kāda gaisotne sākusi valdīt teātrī, viņa devusies tālāk pie J. Žagara. Uz viņa galda stāvējuši divi papīri un pildspalva, bet uz lielā sienas ekrāna – Excel tabula.
“Tad Juris sāka stāstīt, ka šobrīd situācija ir tāda, ka teātrim samazinātas dotācijas no valsts, bijuši lieli izdevumi ar nesenām teātra izrādēm, kas acīmredzot nenesa cerēto peļņu, tad nu šobrīd notiekot štatu samazināšana,” ar asarām acīs stāsta aktrise.
Viņa norāda, ka viņai bijušas divas iespējas – vai nu pati piekrīt un dodas prom, vai arī teātris samazina viņas štata vietu, tāpēc bijis jāparaksta dokuments.
Lelde teikusi, ka šobrīd viņa to nedarīs, jo viņai vajadzīgs laiks: “Es cienu sevi, cienu teātri, tāpēc neko nevēlos parakstīt, un man ir tiesības pārdomāt šo.”
Interesantākais, pēc viņas teiktā, tikai sekoja: “Juris teica, ka iesauks divus kolēģus, kas parakstīs šo manā vietā, ka viņi būs liecinieki. Es sapratu, ka tā bija manā dzīvē tāda situācija, ka es nesaprotu, ko darīt!”
Tikmēr kolēģi jau bijuši klāt, un Lelde sākusi lasīt šo dokumentu – tur bijis rakstīts, ka teātrī šobrīd nav pozīcijas, kas atbilstu viņas kvalifikācijai: “Ja es parakstītu šo dokumentu, es drīkstētu vēl spēlēt savas izrādes – tad es vēl būtu kvalificēta un atbilstu pozīcijai? Ja teātris mani atlaistu, tad manas prasmes vairs neatbilstu teātra vajadzībām?”
Lelde sola, ka šo izvērtēs viņas juristi.