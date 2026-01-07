VIDEO. Sirreāls un reti sastopams skats! Briežu bars janvāra pēcpusdienā pārpeld Gauju 0
Ar skaistu un retu dabas skatu savā “Facebook” kontā dalījies Latvijas Televīzijas laika ziņu redaktors Toms Bricis.
Publicētajā video, kura autore ir Gunta Pakalna, redzams, kā 4. janvāra pēcpusdienā briežu bars peld pāri Gaujai.
Iespaidīgais skats iemūžināts Siguldas novads teritorijā, netālu no Krimuldas baznīca. Video redzams, kā dzīvnieki mierīgi un saskaņoti šķērso upi, radot īpaši poētisku ziemas ainavu.