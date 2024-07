VIDEO. Liels attālums, sarežģīti laikapstākļi un citi šķēršļi… Pārgalvīgais igauņu sportists nogājis pa lenti, kas novilkta no Itālijas kontinentālās daļas līdz Sicīlijai Ieteikt







Fenomenālais igauņu “slackline” sporta veida pārstāvis nogāja vairāk nekā 3600 metrus pa tievu lenti no Itālijas kontinentālās daļas līdz Sicīlijai.

32 gadus vecais igaunis, Red Bull sportists, pasaules čempions “slackline” disciplīnā Jāns Rūzs devās paveikt to, ko neviens iepriekš nebija darījis: nostaigāt Mesīnas šaurumu, ūdenstilpi, kas stiepjas starp Sicīlijas salu un kontinentālo Itāliju. To Jāns darīja pa 1,9 cm tievu “slackline” lentu.

Savā gājienā viņš pārspēja iepriekšējo garāko “slackline” gājienu, kas bija 2710 metrus garš. Taču viņam pietrūka pavisam nedaudz, lai uzstādītu jaunu rekordu – pēdējais gājiena posms izrādījās īpaši grūts un Jāns nokrita tikai dažus metrus no finiša līnijas.

Trīs stundu garumā Jāns Rūzs demonstrēja brīnišķīgu prasmju, koncentrēšanās un līdzsvara šovu, panākot vēl nebijušu varoņdarbu. Ceļu sportists sāka Santa Tradā, Kalabrijā, un gājienu beidza Torre Faro, Sicīlijā. Lielais attālums, sarežģīti laikapstākļi un vides šķēršļi papildināja izaicinājumu.

Mesīnas šaurums ir šaurs kanāls Vidusjūrā, kas šķir Itālijas Kalabrijas reģionu no Sicīlijas salas. Gadsimtiem ilgi doma par šī šauruma šķērsošanu šķita tikpat mītiska kā Homēra darbā Odiseja aprakstītās leģendas, kur jūras briesmoņi šajos ūdeņos radīja bīstamus virpuļus, ziņo “Red Bull”.

Tomēr Rūza mērķis bija pārvērst šo sapni par realitāti, slaklainojot starp divām ikoniskām tērauda konstrukcijām, Mesīnas piloniem, uz garākās “slackline” lentes vēsturē.

“Šaurumam ir vēsturiska un kultūras nozīme tūkstošiem gadu senā pagātnē,” skaidroja Rūzs. “Apvienojumā ar mainīgiem laikapstākļiem un spēcīgām jūras straumēm tas piedāvā unikālu un jēgpilnu iespēju paplašināt “slackline” robežas.”

“Slackline” lenta tika novilkta starp diviem veciem elektrolīniju balstiem. Pēc tam lenta tika nospriegota, izmantojot pēc pasūtījuma izgatavotu vinčas sistēmu.

Gājiena dienā Rūzs sāka ar rāpšanos 265 metrus augstā tornī Itālijas kontinentālajā daļā. Pēc tam viņš sāka savu ceļojumu pa “slackline” līdz sasniedza gala punktu Sicīlijas Torre Faro tornī.

Tikai 80 metrus pirms finiša Rūzs nokrita no “slackline”. Neskatoties uz to, ka soļotā distance pārsniedz iepriekšējo pasaules rekordu – 2710 metri – sporta disciplīnas noteikumi nosaka, ka jauna rekorda apstiprināšanai jāveic pilns gājiens bez kritiena. Līdz ar to Jāns neuzstādīja jaunu pasaules rekordu šajā sporta disciplīnā.