Krievijas prezidents Vladimirs Putins šonedēļ viņa garajā intervijā ar ASV labējā spārna žurnālistu Takeru Karlsonu atkal šķita nespējīgs savaldīt savu kreiso kāju, tāpat pārāk daudz klepoja. Atsevišķos video fragmentos redzams, kā viņa pēda veic apļveida vingrinājumus. Par to spriež arī pasaules prese.

Daudziem vērotājiem nepalika nepamanīta Putina acīmredzamā nepieciešamība fiziski nospiest ceļgalu, lai neļautu kājai kustēties.

Putin’s head gives a slight jerk to his left before he looks down at his left leg and has to physically push it down to get his foot to remain flat. pic.twitter.com/SzmkWzieIC

