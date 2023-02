VIDEO. “Tam gnīdam vienkārši seju vajadzēja sasist!!!” Krievijas propagandisti par politiķa Riharda Kola izteikumiem nokaitināti līdz baltkvēlei

Jau tika ziņots, ka pirms dažām dienām Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols (NA), piedaloties Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) parlamentārā asamblejā, ar slaveno teicienu par krievu kara kuģi “pasūtījis” Krievijas EDSO delegāciju.

Viņš pauda nožēlu, ka Krievijas delegācija ir pielaista EDSO asamblejas sēdei, turklāt delegācijas sastāvā ir personas, kuras ir iekļautas pret Krieviju vērstajā sankciju sarakstā. Visu tekstu viņš runāja angļu valodā, bet beigās, piesaucot Krievijas karakuģi, slaveno frāzi “Krievu karakuģi, ej na***j!” pateica krievu valodā.

Jāteic, ka klātesošie bija sajūsmā par Kola drosmi, un vēlāk Latvijas politiķis cildināts lielākajos pasaules medijos. Daudzi politiķi soctīklos pateikuši Kolam paldies par drosmi un skaidrajiem uzskatiem.

Tikmēr Krievijas propagandisti nokaitināti līdz baltkvēlei. Kādā raidījumā redzams, ka militārajā formā tērps vīrietis saka, ka kāds politiķis no Latvija aizvainojis Krievijas politiķus, kuri atradās asamblejā tiesīgi.

Jāpiebilst, ka pēc Riharda Kola uzrunas asamblejas dalībnieki masveidā pameta sēdi, kad savu runu sāka Krievijas pārstāvis, kurš apgalvoja, ka viņi te atrodoties, izmantojot savas tiesības.

Tikmēr raidījumā uzaicinātais eksperts saka: “Redziet, kāda lieta – viņiem nav kauns ne par sevi, ne par savu valsti. Respektīvi, viņš ar savu attieksmi nodemonstrēja savas valsts politisko subjektīvo attieksmi. Bet tā viņu subjektivitāte kā iznāca no “cūku kūts”, tādi arī ir…”.

To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN

