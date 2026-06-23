VIDEO. Tas nav nekāds joks! Prāgā aizvadīts pirmais Eiropas čempionāts jāšanā ar rotaļu zirdziņiem 0
Čehijas galvaspilsēta Prāga aizvadītajā nedēļas nogalē bija kļuvusi par mājvietu kādam patiesi neparastam sporta notikumam. 6. jūnijā tur norisinājās pats pirmais Eiropas čempionāts hobihorsingā – sporta veidā, kurā dalībnieki imitē īstu jāšanas sportu, izmantojot koka nūjas ar piestiprinātām rotaļu zirgu galvām.
Organizatori no apvienības Hobby Horse LarDen Europe publicētajos video materiālos parādījuši, cik nopietni un azartiski jaunie sportisti no visas Eiropas pieiet šīm sacensībām. Kadros redzams, kā dalībnieki ar rotaļu zirdziņiem starp kājām lielā ātrumā un ar apbrīnojamu akrobātisko veiklību pārvar salīdzinoši augstus un sarežģītus šķēršļus iekštelpu trasē. Čempionāts Prāgā pirmo reizi vienkopus pulcēja kontinenta labākos šī sporta veida pārstāvjus, lai cīnītos par Eiropas tituliem.
Lai gan daudziem tas joprojām var šķist tikai bērnišķīga izklaide, sacensību programma Prāgā pierādīja pretējo – viss noritēja pēc stingriem noteikumiem, tieši tāpat kā reālajā jāšanas sportā. Jaunieši mērojās spēkiem tādās disciplīnās kā iejāde, konkūrs jeb šķēršļu pārvarēšana, kā arī dažādās vesterna un ātruma disciplīnās, tostarp mucu skriešanā un līkloču skriešanā starp stabiem.
Hobihorsings, kas sākotnēji kā nopietna kustība aizsākās Somijā, pēdējos gados ir piedzīvojis strauji pieaugošu popularitātes vilni visā Eiropā, tostarp arī Latvijā, kur ar to aizraujas simtiem jauniešu.