Pieaugot satraukumam par Krievijas potenciālo teroraktu Zaporižjas atomelektrostacijā (AES), Ukrainas glābšanas dienesti izvērsuši mācības.

“ABC News” reportieris Patriks Rīvels ceturtdienas rītā vietnē “Twitter” pavēstījis, ka atrodas Zaporižjā kopā ar Ukrainas glābšanas dienestu darbiniekiem, kuri veic mācības un trenējas, kā reaģēt, ja Krievija uzspridzinātu atomelektrostaciju: “Aprunājos ar dažiem ukraiņu ugunsdzēsējiem. Viņi sacīja, ka kopš Krievija uzspridzināja Kahovkas dambi, viņi arvien vairāk uztraucas, ka viņi varētu sabotēt arī atomelektrostaciju. Viņi cer, ka krievi būs “saprātīgi”, bet viņi domā, ka pastāv reāli draudi.”

Savukārt Hersonas gubernators Oleksanders Prokudins savā “Telegram” kanālā sacījis, ka pasākuma mērķis ir koordinēt visu dienestu darbības reālu ārkārtas situācijas draudu gadījumā Zaporižjas atomelektrostacijā.

Spoke to some Ukrainian firefighters here. They said since Russia blew up the Kakhovka dam they’ve become more worried it might sabotage the nuclear plant as well.

They said they hope the Russians will be “reasonable” but they think there is a real threat. pic.twitter.com/QIJNRWizY8

— Patrick Reevell (@Reevellp) June 29, 2023