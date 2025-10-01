VIDEO. Tikai 2 eiro par nakti! Ceļotājs izrāda “pasaulē lētāko” mitekli 1

Ceļotājs izmēģinājis vietu, kas tiek uzskatīts par lētāko “Airbnb” pasaulē – naktsmītni, kuras cena ir tikai 2 eiro par nakti.

Spāņu izcelsmes jaunietis Načo Barrueko rezervēja šo mitekli pirms ceļojuma un atzina, ka viņu uzreiz piesaistījusi neticamā cena. “Man tā vienkārši bija jāizmēģina. Es gulēšu pasaulē lētākajā vietā,” viņš sacīja.

Savos video viņš parāda, kā pavisam pieticīgajā namiņā viņu sagaida saimnieks. Pie durvīm sakrauti atkritumu maisi, augšstāvā jākāpj pa kāpnēm un jāpārvietojas pa šauru, līgojošos platformu.

Istabā viņu sagaidīja moskītu tīkls, ventilators un spēcīga aromāta smarža. Uz grīdas izvietotas brīdinājuma zīmes, kas viesiem liek nespert soli noteiktās vietās, lai neielūztu dēļos. “Ja uzspiedīšu pārāk stipri, būšu lejā,” pajokoja Načo.

Namiņa teritorijā atradās arī vienkārša āra virtuve un pat improvizēts “sporta zāles” stūrītis – pievilkšanās stienis, ratiņi un hantele.

Kopā viņš samaksāja 4 eiro par divām naktīm – tātad tikai 2 eiro par nakti.

Video “TikTok” platformā kļuva par sensāciju, sasniedzot vairāk nekā 1,2 miljonus skatījumu un simtiem komentāru.

Načo, kurš agrāk strādāja par sākumskolas skolotāju, bet tagad pelna attālināti ceļojot, stāstīja, ka viņu pārsteigusi apkārtnes pieticība un saimnieka centieni uzturēt viesmīlību neskatoties uz apstākļiem.

“Viss šķita tik autentiski, it kā es būtu nonācis pagātnē,” viņš sacīja. “Īpašnieks centās darīt visu iespējamo, un tas lika šo vietu novērtēt.”

Jaunietis pat apsvēra iespēju pagarināt uzturēšanos uz trešo nakti, taču brīvu vietu vairs nebija.

“Man šis video ir īpašs, jo tas parāda īsto vietējo realitāti,” viņš piebilda.

