#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
FOTO: Ilustratīvs foto/ Booking.com logo

“Man pirmo reizi ir kaut kas tāds” – sieviete pēc “Booking” pakalpojuma izmantošanas vīlusies iznomātāja attieksmē 0

LA.LV
16:03, 15. augusts 2025
Stāsti Pieredze

Sieviete sociālajā medijā “Threads” dalījusies ar nepatīkamu pieredzi, īrējot apartamentus Cēsīs caur rezervēšanas platformu Booking.com.

Reklāma
Reklāma
Ukraina iet uz pilnu banku – elites vienības intensīvi, ar konkrētu mērķi plosa fronti 55
Trampa un Putina sarunas nupat sākušās, bet kāda žurnālista jautājums diktatoru jau izsitis no sliedēm 28
10 iecienīti pārtikas produkti, kuri var izzust no veikalu plauktiem – Z paaudze tos vienkārši neēd
Lasīt citas ziņas

@Gunta_zelts raksta: “Nedēļas nogali ar draudzenēm pavadījām Cēsīs. Caur Booking bijām rezervējušas dzīvokli uz divām naktīm. Tagad vakarā saņemam no saimnieka ziņu, ka dzīvoklī ir nolauzta rozete. Draudzene saka, ka bija pamanījusi to pie dīvāna, bet nav pat īpaši pievērsusi uzmanību. Tagad šāda situācija. Vai kādam ir bijis līdzīgi? Man pirmo reizi ir kaut kas tāds, kaut gan Booking pakalpojumus izmantoju regulāri.”

Diskusijā kāds vīrietis vaicā: “Ko vispār nozīmē nolauzta rozete? Es jau teiktu, ka jāatbild, lai risina caur Booking.com. Ja būtu tik pārliecināti, ka Booking lems šiem par labu, lai arī ko tas nozīmētu, gan jau nemaz nepiedāvātu variantu vienoties.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps galveno “darbiņu tā arī neizdarīja”… Putins brīdina: “Nekavējiet progresu!”
Trampa un Putina saruna par pusi īsāka nekā plānots. Kas sagaida Ukrainu?
VIDEO. “Tā ir slikta zīme!” Negaidīts notikums Aglonā procesijas laikā liek ticīgajiem šausmās noelsties

Annija komentē: “Rozeti nav tik viegli nolauzt… tātad saimnieki paši vainīgi, ka ir bīstamas vai vaļīgas rozetes.”

Cits sociālā medija lietotājs uzskata, ka saimnieki ir pārāk piekasīgi: “Es nekad neesmu likusi maksāt viesiem par šādu sīkumu. Saplēstām glāzēm, lampām vai ko citu – tas gadās. Vienreiz, kad bija lēkāts pa gultu un rāmis ar redelēm salauzts, tad gan lūdzu pasūtīt jaunu pēc izmēra.”

Savukārt Dace dalās savā pieredzē un iesaka no situācijas mācīties: “Šī būs mācība – ieejot uzreiz nofotografēt defektus. Mums bija Lietuvā gadījums, ka dušā tek ūdens. Pateicu pirmajā dienā, lai nepiesien mums vēl :D.”

FOTO: Gunta_zelts/Threads
FOTO: Gunta_zelts/Threads
FOTO: ekrāuzņēmums/Threads
FOTO: ekrānuzņēmums/Threads
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Brīdinājums ceļotājiem: krāpniecības shēmā ar “Booking.com” var zaudēt tūkstošiem eiro
RAKSTA REDAKTORS
Izīrētāji atsaka dzīvokli ne tikai dzīvnieku, bet pat bērnu dēļ… Kur dzīvot īrniekiem, ja ir šādi ierobežojumi?
Mājas
Pārbaudi, pirms pērc vai īrē: 6 lietas, kas obligāti jāpārbauda, apskatot jaunu mitekli
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.