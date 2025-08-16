“Man pirmo reizi ir kaut kas tāds” – sieviete pēc “Booking” pakalpojuma izmantošanas vīlusies iznomātāja attieksmē 0
Sieviete sociālajā medijā “Threads” dalījusies ar nepatīkamu pieredzi, īrējot apartamentus Cēsīs caur rezervēšanas platformu Booking.com.
@Gunta_zelts raksta: “Nedēļas nogali ar draudzenēm pavadījām Cēsīs. Caur Booking bijām rezervējušas dzīvokli uz divām naktīm. Tagad vakarā saņemam no saimnieka ziņu, ka dzīvoklī ir nolauzta rozete. Draudzene saka, ka bija pamanījusi to pie dīvāna, bet nav pat īpaši pievērsusi uzmanību. Tagad šāda situācija. Vai kādam ir bijis līdzīgi? Man pirmo reizi ir kaut kas tāds, kaut gan Booking pakalpojumus izmantoju regulāri.”
Diskusijā kāds vīrietis vaicā: “Ko vispār nozīmē nolauzta rozete? Es jau teiktu, ka jāatbild, lai risina caur Booking.com. Ja būtu tik pārliecināti, ka Booking lems šiem par labu, lai arī ko tas nozīmētu, gan jau nemaz nepiedāvātu variantu vienoties.”
Annija komentē: “Rozeti nav tik viegli nolauzt… tātad saimnieki paši vainīgi, ka ir bīstamas vai vaļīgas rozetes.”
Cits sociālā medija lietotājs uzskata, ka saimnieki ir pārāk piekasīgi: “Es nekad neesmu likusi maksāt viesiem par šādu sīkumu. Saplēstām glāzēm, lampām vai ko citu – tas gadās. Vienreiz, kad bija lēkāts pa gultu un rāmis ar redelēm salauzts, tad gan lūdzu pasūtīt jaunu pēc izmēra.”
Savukārt Dace dalās savā pieredzē un iesaka no situācijas mācīties: “Šī būs mācība – ieejot uzreiz nofotografēt defektus. Mums bija Lietuvā gadījums, ka dušā tek ūdens. Pateicu pirmajā dienā, lai nepiesien mums vēl :D.”