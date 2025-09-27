Diez kas aiz tiem aizkariņiem? Cilvēkus uzjautrina īres dzīvokļa radošais plānojums 0
Kurš teica, ka vannai dzīvoklī vai mājā jāatrodas aiz slēgtām durvīm? Sociālajā tīklā “Threads” uzvirmojusi jautra diskusija par īres sludinājumiem, kas nereti paši kļūst par sava veida izklaidi. Diskusiju aizsākusi kāda sociālo tīklu lietotāja, vietnē ss.lv ieraugot dzīvokli, kurā vannasistaba atrodas aiz aizkariņiem.
Viņa pauda nožēlu, ka ss.lv dzīvokļu sludinājumus nav iespējams komentēt, jo pie konkrētā divistabu dzīvokļa Rīgas centrā komentāru sadaļa būtu pati interesantākā.
Sludinājumam pievienots foto, kurā redzams, ka vannasistabu no viesistabas neatdala siena, bet gan parasti aizkari. Komentētājiem ir virkne asprātīgu piezīmju un komentāru par līdzīgām “pērlēm” sludinājumu portālos.
“Manuprāt, labāk nekā tualete kāpņutelpā un skārda vanna sestdienās,” neparasto dzīvokļa iekārtojumu komentē kāda soctīklu lietotāja.
“Kamēr sēdi vannā, var uzcept pelmeņus. Un šis nav trakākais, ko esmu redzējis,” ar citu “pērli” dalās cits komentētājs.
Kāda cita piebilst: “Vēl jau ir redzētas duškabīnes virtuvē un pods turpat, aiz ledusskapja.”
Cits vērš uzmanību uz to, ka šādi dzīvokļi sāk parādīties arī vietnē “Booking”: “Labākais, ka šāda stila miteklīši sāk parādīties arī Booking. Šodien kā reiz skatījos un pabrīnījos par divguļamo gultu virtuves vidū.”
Ieraksta autore piebilda, ka gadījumā, ja pie viņas atnāktu ciemiņi, viņa vēlētos vismaz īsu brīdi pabūt vienatnē tualetē, lai pašai un ciemiņiem tas neliktos neērti.
“Bet nu alternatīvi. Ja godīgi, neteikšu, ka man nepatīk,” spriež vēl kāda komentētāja.