Kāpēc vannasistabās kādreiz būvēja šos logus? Cilvēki diskutē par senu "tradīciju" dzīvokļos

Kāpēc vannasistabās kādreiz tika būvēti šādi lodziņi? Iespējams, daļa jau zina atbildi uz jautājumu, taču citi cenšas to noskaidrot ar sociālo tīklu starpniecību. Diskusija par to izvērtusies vietnē “Facebook”, kur izskanējis jautājums, kāpēc kādreiz dzīvokļos starp tualeti un vannasistabu tika būvēti šādi logi.

Ieraksta autore piebilst, ka fotogrāfijas ir no dzīvokļa Rīgas centrā.

Šis ieraksts raisījis lielu interesi. “Nezinu, cik tas ir objektīvi, bet varbūt, lai vairāk gaismas vannas istabā? Man savā laikā īres dzīvoklī arī tā bija,” min viena no komentētājām.

Kāds cits komentētājs atgādināja, ka šāds jautājums jau kaut kur dzirdēts – iespējams, tam bijusi saistībā ar kādu slimību, kurai nepatīk dienas gaisma, tas varētu būt bijis kā profilaktisks pasākums.

Šādu versiju apstiprina vēl kāda komentāra autore, kura, visticamāk, lūgusi palīdzību mākslīgajam intelektam: “Pagājušā gadsimta sākumā, kad masveidā būvēja mājas ar iekšējiem sānmezgliem bez logiem, ārsti pievērsa uzmanību tuberkulozei un citām infekcijām. Tolaik uzskatīja (un tas daļēji ir zinātniski pamatoti), ka:

• tiešie saules stari nogalina mikrobus, tostarp arī tuberkulozes ierosinātāju;

• tualetēs un vannasistabās bez logiem un ar sliktu ventilāciju veidojās tumša, mitra vide, kur baktērijas ilgi saglabājās;

• lai iekšā nonāktu vismaz nedaudz gaismas, arhitekti bieži projektēja nelielus logus no virtuves, koridora vai pat kāpņu telpas;

Padomju laika tipveida dzīvokļos (piemēram, “hruščovkās”) to biežāk darīja ekonomijas un būvnormatīvu dēļ, bet agrākos gados Eiropā arguments par “saules gaismu kā dezinfekciju” tika lietots arī nopietni.”

“Ja ir atverams, tad vēl var dabūt caurvēju un izvēdināt mitrumu,” piebilst vēl kāds.

Cits ironizē: “Ja tu nejauši aizslēdzies un slēdzene salūzt, bija logs, pa kuru varēja izkļūt. Jo, ja tu esi viens mājās, neviens tevi nevar izglābt… Tajā laikā nebija mobilo telefonu.”

“PSRS laikos, dzīvojot komunālajā dzīvoklī, gaisma mazajā lodziņā kalpoja kā signāls, ka wc vai vannasistaba aizņemti!” ironiskā garā turpina cits.

Izskan arī šāds viedoklis: “Padumjo laiku ļoti pareizi izstradātie gosti (normatīvi). Visi šie lodziņi kalpoja kā sprādziena buferzonas paplašinātāji. Ja dzīvoklī, mājā sprāga gāzes balons, māja nesabruka kā kāršu namiņš, jo pateicoties šiem mazajiem stikla lodziņiem spiediens izlīdzinājās pa visām telpām vienmērīgi.”

Un šāds: “Man gan liekas, tas ir saistīts ar to, ka tad, kad virtuvē kurini krāsni, atverot logu, var sasildīt vannasisabu …”

Lielākā daļa komentētāju kā galveno iemeslu izceļ tieši gaismu – viņi uzskata, ka tas, visticamāk, saistīts tieši ar to.

