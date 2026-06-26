VIDEO. Vieglais “lupatās”, bet baļķvedējs grāvī: pie Muceniekiem notikusi smaga avārija 1
Uz Rīgas apvedceļa (Baltezers–Saulkalne) pie Muceniekiem notikusi smaga avārija, vēsta sadursme.lv.
Negadījumā iesaistīts baļķvedējs un vieglā automašīna. Pēc aculiecinieku iesūtītā video redzams, ka baļķvedējs ir apgāzies, bet vieglā automašīna pēc sadursmes ir smagi sadragāta.
Par cietušajiem un negadījuma apstākļiem pagaidām oficiālas informācijas nav.
Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 23 cilvēki, tostarp astoņi velosipēdisti, divi gājēji un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.
Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk jeb 70 fiksēti Rīgas reģionā. Astoņos no šiem negadījumiem traumas guvuši kopskaitā desmit cilvēki.
24 stundu laikā ceļu satiksmes jomā policija fiksējusi 502 administratīvos pārkāpumus, tostarp 192 par atļautā ātruma pārsniegšanu, bet divus – par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotie dati.
LETA jau ziņoja, ka pirmajā darba dienā pēc garajām Jāņu brīvdienām apturēti deviņi transportlīdzekļu vadītāji, kuri pie stūres sēdušies alkohola reibumā, liecina Valsts policijas apkopotā statistika.