Radinieki atklāj jaunas detaļas par traģisko avāriju Gulbenes novadā







Jau vēstījām par traģisko avāriju Gulbenes novada Lizuma pagastā, kad neilgi pēc pusnakts uz viena no autoceļiem avarēja automašīna “Audi” ar pieciem nepilngadīgiem jauniešiem tajā. Diemžēl četri no viņiem zaudēja dzīvību, tostarp spēkrata vadītājs. Kā informē TV3 raidījums “Degpunktā”, jauniešu radinieki atklājuši detaļas par briesmīgo avāriju.

Sadragāto transportlīdzekli uz ceļa Cesvaine-Velēna pirmie pamanīja likumsargi, kas pēc pusnakts patrulēja apkārtnē. Četri no pieciem mašīnā sēdošajiem jauniešiem bija miruši negadījuma vietā, bet vienai no meitenēm vēl bija iespējams palīdzēt. Viņu ar smagām traumām mediķi nogādāja slimnīcā.

Uz ceļa skaidri redzami auto riepu nospiedumi, kas no neliela līkuma ved taisni kokā. 17 gadus vecajam jaunietim nebija tiesību. Pašreizējā informācija liecina, ka trīs no pieciem jauniešiem izsvieda no auto, divi no viņiem atradās zem auto.

Jauniete, kura šobrīd cīnās par savu dzīvību un veselību, bija viena no trim, kuru no automašīnas izsvieda. Viņa bija sēdējusi aizmugurē, tieši aiz šofera. Sadursmes vietā noliek ziedus un aizdedz sveces meitenes radinieki, kas spēkratā bija viena no vecākajām. Viņai svētdien būtu palikuši 18 gadu. Jauniete sēdējusi blakus šoferim. Abi draudzējušies.

“Tepat vietējie jaunieši, zināja ceļu. Ātrums bija 180 km/h, cik zinu no saviem avotiem. Jauniešiem bija aplikācija “Snapchat”, un viņi filmēja tur video, no turienes arī uzzinājām daudz informācijas. Viņi visu filmēja, fotografēja,” stāsta jaunietes radinieki.

To, ar kādu ātrumu šoferis braucis, skaidros likumsargi uzsāktajā kriminālprocesā. Ir nozīmētas arī ekspertīzes, tostarp, lai uzzinātu, vai 17 gadus vecais vadītājs bija sēdies pie stūres skaidrā prātā: “Pēc CSDD datiem, auto bija 1999. gada “Audi A3″. Īpašnieks ir mirušā vadītāja brālis. Šobrīd nav zināms, kā auto nonāca pie jaunieša.”

Jaunietes radinieki stāsta, ka trieciens bijis tik liels, ka grūti bijis pateikt, kurš no jauniešiem ir kurš.

Divi no bojāgājušajiem jauniešiem ir no vienas ģimenes. Viens no puišiem bija paņēmis līdzi savu jaunāko māsu. Meitene bija arī jaunākā no kompānijas, dzimusi 2010. gadā.

