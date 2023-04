Vīrietis par mata tiesu izvairās no sprādziena veļas mazgātavā, ko izraisīja veļas žāvētājā atstātas šķiltavas Ieteikt







Spānijā videonovērošanas kamera fiksējusi brīdi, kad kāds veļasmazgātavas klients iziet no telpas pāris sekundes pirms viens no veļas žāvētājiem uzsprāgst, par mata tiesu izvairoties no nelaimes.

Sprādziens bija tik spēcīgs, ka izsita veļasmazgātavas skatlogus un durvis.

Vietējie mediji ziņo, ka starp drēbēm bija atstāta šķiltavas, taču šobrīd nav skaidrs, kurš to tur atstājis.

Notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji un citi neatliekamās palīdzības dienesti. Par cietušajiem nav ziņots un policija turpina izmeklēt notikušo.