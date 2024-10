“Vieglāk ir atkal kaut ko tur paostīt, iešņaukt vai lietot…” Tiesībsargs secinājis, ka atkarību ārstēšana kā sistēma Latvijā likumā ir nostiprināta, bet pēc būtības nedarbojas Ieteikt







TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, runājot par dažādu atkarību ārstēšanu un rehabilitācijas nodrošināšanu Latvijā, tiesībsargs Juris Jansons sacīja, ka sistēma kopumā likumā tā kā būtu nostiprināta, taču pēc būtības tā nedarbojas vairāku iemeslu dēļ.

Reklāma Reklāma

“Pirmkārt, ja mēs runājam par jauniešiem, kas jau ir atkarīgi no alkohola, narkotiskām vielām, azartspēlēm vai kā cita, jo tagad tās atkarības nav jau tikai narkotikas, tad jāsaka tā, ka sertificēti narkologi mums uz visu valsti, ja nekļūdos, ir bišķi pāri 60. Mēs pētijām arī pa novadiem – tur narkologi ir pieejami 21 novadā, ja nekļūdos, respektīvi, tātad pusē Latvijas narkoloģiskie pakalpojumi faktiski nav pieejami,” intervijā TV24 raidījumā pastāstīja tiesībsargs Jansons.

Savukārt otrs ir tas, ka šie jaunieši, kas ir atkarīgie, ir jāārstē un pēc tam ir jāseko rehabilitācijai.

“Savukārt rehabilitāciju nevar nodrošināt. Ir atsevišķas nevalstiskās organizācijas, bet tātad ir 9 Latvijas pašvaldības, kurās šī rehabilitācija tiek nodrošināta. Ir arī klīnika “Ģintermuiža”, bet tur ir ļoti ierobežots tā saucamo gultas vietu skaits. Un lai tie, kas paši ir izteikuši vēlmi rehabilitēties un izkļūt no tā atkarības slazda vai atvara, tad viņiem ir vismaz pusgadu jāgaida rindā. Tas nozīmē to, ka vieglāk ir atkal kaut ko tur paostīt, iešņaukt vai lietot,” secinājis tiesībsargs Jansons pēc veiktā Tiesībsarga biroja pētījuma par to, kā mūsu valstī darbojas sistēma, lai ārstētu un rehabilitētu atkarīgās personas, tostarp jauniešus, kas lieto narkotikas vai citas apreibinošas vielas.

Pilnu TV24 raidījumu “Dienas personība ar Veltu Puriņu” variet skatīties video šeit: