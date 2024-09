“Šie cilvēki ir jāārstē!” Psihiatre-narkoloģe atbalsta narkotiku lietošanas dekriminalizāciju Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” psihiatre-narkoloģe Rita Kuzņecova atzina, ka viņa pauž savu atbalstu iecerei dekriminalizēt narkotiku lietošanu Latvijā. Jau ziņots, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) šogad jūlijā pauda atbalstu Latvijas Ārstu biedrības un “OPEN radošā centra” publiskajam aicinājumam dekriminalizēt narkotiku lietošanu jauniešu vidū.

Reklāma Reklāma

“Jā es atbalstu, es emu pret šo cilvēku nosodījumu. Es absolūti neuzskatu, ka šie cilvēki ir kaut kāda cita sabiedrības daļa. Tie ir mūsu sabiedrības locekļi, kas ir tikuši izsumti gadiem ilgi vai ignorēti kaut kādā mērā nepieņemot to, ka tā ir viņu saslimšana. Es noteikti uzskatu, ka šie cilvēki ir jāārstē un viņiem ir jāpiedāvā ļoti attīstītas ārstēšanas metodes. Konkrēti tām ir jābūt arī pieejamām,” sacīja psihiatre-narkoloģe Kuzņecova.

Kuzņecova norādīja, ka vienlaikus var gan ārstēt šos cilvēkus, gan izglītot. “Mēs varam darboties arī izglītojošā jomā, informējot par to, ka varbūt tas, ko tu esi sācis darīt vai dari, mēs to atbalstām un saprotam, bet mēs tev varam palīdzēt, lai tu to nedarītu. Ir jāattīsta šīs ārstniecības iespējas, ir jāpalīdz šiem cilvēkiem nebaidīties meklēt palīdzību. Un to es tiešām atbalstu,” uzsvēra Kuzņecova TV24 raidījumā “Uz līnijas”, runājot par ieceri dekriminalizēt narkotiku lietošanu.

Pēc pihiatres-narkoloģes domām, likumiskā puse ir jāsakārto un tas būtu “loģisks solis uz priekšu”. Kuzņecova arī piebilda, ka ir labi arī tas, ka beidzot par šo jautājumu notiek diskusija sabiedrībā, tostarp pašu ārstu vidū. “Tikai tā mēs varam nonākt pie kaut kāda risinājuma. Es nesaku, ka viens kāda individuālais viedoklis ir pareizs vai nepareizs, bet šādā veidā diskutējot, mēs varam nonākt pie kopīga risinājuma, kur ieguvēji būs šie cilvēki, kuri principā ir prognozējami, ka būs šie [narkotiku] lietotāji vai tie, kas jau ir lietotāji. Tā ir liela sabiedrības daļa,” komentēja Kuzņecova.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Uz līnijas” variet skatīties video šeit: