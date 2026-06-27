Vienā dienā zaudēti divi iznīcinātāji: Ukrainā izskan runas par kļūdainiem lēmumiem 0
Sestdien, 27. jūnijā, Ukrainas Gaisa spēki zaudēja divus iznīcinātājus MiG-29. Pēc viena Ukrainai pietuvināta “Telegram” kanāla paustā, vienu no šiem zaudējumiem varēja novērst, taču tas esot noticis “kļūdainu un novēlotu lēmumu” dēļ.
Vispirms tika ziņots par MiG-29 avāriju kaujas uzdevuma laikā Poltavas apgabalā. Vēlāk Ukrainas un Krievijas “Telegram” kanālos parādījās informācija par vēl viena tā paša modeļa iznīcinātāja zaudēšanu.
Par to vēstīja arī Ukrainas bruņotajiem spēkiem pietuvinātais “Telegram” kanāls “Nikolajevskij Vaņok”, kura publiskotā informācija bieži vien vēlāk tiek apstiprināta arī oficiāli.
Tikmēr Krievijas “Telegram” kanālos publicēti video, kuros, kā tiek apgalvots, redzams trieciens lidmašīnai tās bāzē Mikolajivas apgabalā. Šo informāciju pagaidām nav iespējams neatkarīgi apstiprināt.
Vienlaikus “Nikolajevskij Vaņok” norāda, ka abos incidentos cilvēku zaudējumu neesot.