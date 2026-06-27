Ogrizko paziņoja, ka Krievijā briest iespaidīgāki notikumi nekā Prigožina sacelšanās 0
Bijušais Ukrainas ārlietu ministrs Volodimirs Ogrizko uzskata, ka Krievijā pašlaik nav gaidāma tautas sacelšanās, taču pieļauj, ka nākotnē iespējami vēl nopietnāki satricinājumi, kas varētu nākt no pašas Krievijas bruņotajiem spēkiem.
Intervijā kanālam “Ukraina 24” Ogrizko pauda viedokli, ka Ukrainas uzbrukumi Krievijas militārajai infrastruktūrai jau rada jūtamu spiedienu uz Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu.
Vienlaikus viņš uzskata, ka Krievijas sabiedrība pati pret esošo varu nesacelsies.
Pēc Ogrizko domām, daudz lielāku apdraudējumu Kremlim varētu radīt bruņoti grupējumi pašā Krievijā.
Viņš atsaucās uz neseniem izteikumiem kāda Krievijas militārpersonas pārstāvja vārdā Luņins un pieļāva, ka cilvēki, kuru rīcībā ir ieroči, varētu pavērst tos pret pašreizējo varu.
“Tieši šie cilvēki varētu sarīkot Prigožina stila puču 2.0, tikai daudz plašākā mērogā. Tas varētu kļūt par nopietnu triecienu Putinam,” uzskata bijušais Ukrainas ārlietu ministrs.
Ogrizko piebilda, ka šāds scenārijs, viņaprāt, radītu nopietnus draudus ne tikai Vladimiram Putinam, bet arī viņa tuvākajam lokam.
Viņa paustais ir personisks vērtējums par iespējamo notikumu attīstību Krievijā, un pagaidām nav publiski pieejamu pierādījumu, kas apstiprinātu šāda scenārija gatavošanos.