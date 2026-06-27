Foto: Alexander Reka/TASS/Scanpix

Ogrizko paziņoja, ka Krievijā briest iespaidīgāki notikumi nekā Prigožina sacelšanās 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:49, 27. jūnijs 2026
Viedokļi

Bijušais Ukrainas ārlietu ministrs Volodimirs Ogrizko uzskata, ka Krievijā pašlaik nav gaidāma tautas sacelšanās, taču pieļauj, ka nākotnē iespējami vēl nopietnāki satricinājumi, kas varētu nākt no pašas Krievijas bruņotajiem spēkiem.

Lietas, ko ārvalstu tūristi apbrīno Latvijā – mēs paši pie tām jau esam pieraduši
Kokteilis
“Mani satrauc nostāšanās tumsas pusē” – Raimonda Paula mazmeitas pārdomas par valodām Latvijā uzkurina emocijas
“Tā vairs nebūs!” Saimniecība, kurā pašlasīšanai piedāvā zemenes, atklāj, cik bezkaunīgi izrīkojusies kāda četru vīriešu kompānija
Lasīt citas ziņas

Intervijā kanālam “Ukraina 24” Ogrizko pauda viedokli, ka Ukrainas uzbrukumi Krievijas militārajai infrastruktūrai jau rada jūtamu spiedienu uz Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu.

“Šī plašā Krievijas teritorija, kas agrāk tika uzskatīta par priekšrocību, tagad kļuvusi par trūkumu, jo nav iespējams aizsargāt visus militāri rūpnieciskā kompleksa objektus. Pat tie cilvēki, kuri regulāri piedalās propagandistu raidījumos, to sāk atzīt,” sacīja Ogrizko.
CITI ŠOBRĪD LASA
Polijas izlūkdienests atklājis, kādas darbības Putins plāno veikt Baltijā – varētu tikt izmantots “zaļo cilvēciņu” modelis
Zeķes sandalēs var atpūsties! Atrasta cita vīriešu vasaras tendence, kas dāmām šķiet kaitinoša
Putinu stūrī spiež paša padomdevēji un scenārijs, ko viņi piedāvā, ir bīstamāks par visu līdzšinējo

Vienlaikus viņš uzskata, ka Krievijas sabiedrība pati pret esošo varu nesacelsies.

“Vai tas novedīs pie tautas sacelšanās? Nē. Tautas sacelšanās nav iespējama, jo šie cilvēki joprojām tic propagandai un domā, ka uzvara ir tuvu,” viņš pauda.

Pēc Ogrizko domām, daudz lielāku apdraudējumu Kremlim varētu radīt bruņoti grupējumi pašā Krievijā.

Viņš atsaucās uz neseniem izteikumiem kāda Krievijas militārpersonas pārstāvja vārdā Luņins un pieļāva, ka cilvēki, kuru rīcībā ir ieroči, varētu pavērst tos pret pašreizējo varu.

“Tieši šie cilvēki varētu sarīkot Prigožina stila puču 2.0, tikai daudz plašākā mērogā. Tas varētu kļūt par nopietnu triecienu Putinam,” uzskata bijušais Ukrainas ārlietu ministrs.

Ogrizko piebilda, ka šāds scenārijs, viņaprāt, radītu nopietnus draudus ne tikai Vladimiram Putinam, bet arī viņa tuvākajam lokam.

“Putina svīta sapratīs, ka tās ir beigas. Viņi sapratīs, ka tiks apdraudēti visi, ne tikai Putins. Tas varētu kļūt par soli, kas beidzot sagraus pašreizējo Krievijas varas sistēmu,” sacīja Ogrizko.

Viņa paustais ir personisks vērtējums par iespējamo notikumu attīstību Krievijā, un pagaidām nav publiski pieejamu pierādījumu, kas apstiprinātu šāda scenārija gatavošanos.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievija jau draudēja ar sekām: Somija pieņem nozīmīgu lēmumu par kodolieročiem
TV24
“Tam ir efekts” – Rajevs skaidro, kā Ukrainas triecieni iedragājuši Krievijas naftas ieguvi
VIDEO. “Armija pavērsīs savus ieročus pret Kremli!” Krievijas bruņoto spēku veterāns izvirzījis ultimātu Putinam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.