“Ukraiņi aktīvi apdraud Krimas apgādi” – eksperts skaidro, kāpēc ar to vien nepietiek 0
Militārais apskatnieks Mārtiņš Vērdiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidroja, ka mūsdienu militāro operāciju izpratnē īpaši svarīgi ir noteikt pretinieka “smaguma centrus” jeb faktorus, no kuriem visvairāk atkarīga tā spēja turpināt karadarbību.
Viņš norādīja, ka klasiskajā militārajā teorijā par šādiem centriem tiek uzskatīta loģistika, jo tā nosaka spēju nodrošināt karaspēku ar nepieciešamajiem resursiem. Tāpat būtisks faktors ir karavīru morāle, ko ietekmē gan situācija frontē, gan informatīvā vide un propaganda.
Vērdiņš skaidroja, ka vēl viens iespējamais “smaguma centrs” var būt konkrētas ieroču sistēmas vai tehnoloģijas, bez kurām pretinieks nespēj efektīvi turpināt operācijas.
Runājot par pašreizējo situāciju, viņš norādīja, ka Ukrainas spēki aktīvi apdraud Krimas apgādi, izmantojot dažādus līdzekļus, tostarp dronus, kas spēj trāpīt gan militāriem, gan loģistikas mērķiem. Pēc viņa teiktā, īpaši tiek ietekmētas degvielas un militāro kravu piegādes.
Vienlaikus viņš piebilda, ka tehnoloģiju attīstība būtiski maina kara raksturu, jo katram jaunam risinājumam ātri tiek atrasta pretdarbība. Kā piemērus viņš minēja dažādas bruņojuma sistēmas, kas kara gaitā pakāpeniski zaudējušas sākotnējo pārākumu.
Vērdiņš arī norādīja, ka Krievija strādā pie savu satelītsakaru sistēmu attīstības, kas nākotnē varētu daļēji aizstāt Rietumu tehnoloģijas, taču to ietekme vēl būs jāvērtē.
Noslēgumā viņš uzsvēra, ka Ukrainas spēju apdraudēt Krimas loģistiku ir būtisks faktors, taču tas pats par sevi vēl nenozīmē izšķirošas izmaiņas kara gaitā, jo šādas operācijas vienmēr prasa arī plašākus militārus resursus un turpmākus soļus.