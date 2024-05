Foto: LA.LV arhīvs

“Viens no bērniem pēkšņi kļuva apātisks, neierasti neaktīvs…” Mārupes pamatskolā 1. klases skolnieks saindējies ar morfija/opiātu grupas medikamentiem Ieteikt







Mārupes pamatskolā piektdien, 24.maijā ar morfija/opiātu grupas medikamentiem saindējies 1. klases skolnieks. Tik biedējošu ziņu esam saņēmuši no satrauktiem šīs klases bērnu vecākiem. Mums ir atsūtīta arī atklāta vēstule, kuru saņēmusi skolas vecāku padome. To publicējam bez labojumiem (nerediģētu).

“Labdien! Rakstu vecāku vārdā no 1.a klases. Mums vakardien ar vienu bērnu notika situācija, par kuru ir nepieciešams informēt visus, lai tā nekad vairs nenotiktu. Viens no bērniem pa dienu pēkšņi kļuva apātisks, tāds miegains, neierasti neaktīvs un pie pusdienu galda pat aizmidzis (pēc teiktā no viena no bērniem), mamma vakarā braucot pakaļ bērnam nobažījusies par bērna veselības stāvokli nogādāja viņu Bērnu slimnīcā (BKUS – red.), kur urīna analīzē tika konstatēta “morfija un opiātu/opioīdu grupa”. Ir informēts skolas direktors (tikšanās būs pirmdien), kā arī (Valsts – red.) policija. Nepieciešams ir rīkoties un saprast, kā tas varēja notikt, kur skolā bērns pie tādām vielām ir ticis, kā šīs vielas ir pieejamas bērniem vispār (vai mājās ir kādam slimnieks, kurš lieto šādus preperātus), kādai bija jābūt skolotāju rīcībai (neviens nepamanīja neierastu uzvedību un neteica medpersonālam, klases audzinātāja tajā dienā nestrādāja). Kāda būtu tālākā rīcība, kas ir no skolas, vai nav nepieciešams reids par narkotiku pārbaudi skolā, par kuru nav informēts neviens? Esam šokā, ka tas ir noticis mūsu skolā un, ka cietis ir 1.klases bērns. Mēs visi gribam justies droši vedot bērnus uz skolu, tāpēc rakstu jums visiem, jo tikai kopīgi mēs varam rast kādu veidu kā ar šo cīnīties un nepieļaut ko tādu. Lūdzam pārrunāt ar bērniem mājās šajās brīvdienās, vai kāds nav kaut ko aizdomīgu redzējis vai novērojis, jebkāda informācija ir svarīga un palīdzēs.”

Portāls LA.LV sazinājās ar kādu cietušā bērna klasesbiedra mammu, kura vēlējās palikt anonīma, bet par notikušo ir ļoti uztraukusies.

Viņa stāsta: ”Par notikušo es uzzināju klases vecāku čatā. Tajā ir arī mamma, kuras bērniņš ir tās vielas apēdis. Vai tā bijusi tablete – to jau neviens nezina. Vecāki vēl šodien nevarēja saprast, kā par notikušo pastāstīt pārējiem skolā, bet man šķiet, ka par to klusēt nedrīkst!

Es gribu savu bērnu vest uz mācību iestādi ar drošības sajūtu, jo pagaidām nevar zināt, vai tas ir speciāli darīts vai arī tas noticis netīšām. Nevar izslēgt, ka arī kādam skolas darbiniekam ir problēmas ar veselību un viņam ir šādas te tabletes ir līdz. Esmu izbrīnīta, ka uzreiz netika iesaistīta policija no skolas puses.

Mulsina arī fakts, ka neviens mācību iestādes darbinieks nepievērsa uzmanību skolnieka veselības problēmām. Kā tas iespējams, ka bērns aizmieg pie pusdienu galda un neviens neko? Protams, bērni jau viskautko var pastāstīt, bet kāds viņš ir bijis tajās stundās? Vai viņš no rīta jau tāds ir bijis. To jau arī visu vajadzētu uzzināt. Vai tad skolotāja neredz, ka bērns stundu laikā guļ uz sola? Ir ļoti daudz jautājumu uz kuriem nav atbildes!”

Portāla LA.LV rīcībā ir informācija, ka par notikušo Mārupes pamatskolā Valsts policijā ir uzrakstīts iesniegums. Tam apstiprinājumu no likumsargiem neesam vēl saņēmuši. Mēs turpināsim sekot un informēt par notikušo Mārupes pamatskolā.