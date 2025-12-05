Foto: Scanpix/EPA/LETA

21:18, 5. decembris 2025
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien ieguva jauno Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) miera balvu, kuras mērķis ir “novērtēt to personu milzīgos centienus, kuri apvieno cilvēkus, sniedzot cerību nākamajām paaudzēm”.

Balva tika pasniegta ceremonijā Vašingtonā, kurā tiek izlozēts 2026. gada Pasaules kausa (PK) finālturnīrs, ko ASV rīkos kopā ar Meksiku un Kanādu.

Tramps pavēstīja, ka FIFA miera balva ir “viens no lielākajiem apbalvojumiem manā dzīvē”.
Ar šo balvu tiek “novērtēta izcila darbība miera labā”, pagājušajā mēnesī paziņoja futbola vadošā organizācija.

FIFA prezidentam Džanni Infantīno ir ciešas attiecības ar Trampu.

Infantīno novembra sākumā notikušajā Amerikas biznesa forumā Maiami sacīja, ka “arvien nemierīgākā un sašķeltākā pasaulē ir būtiski atzīt to izcilo ieguldījumu, kas smagi strādā, lai izbeigtu konfliktus un vienotu cilvēkus miera garā”.

FIFA paziņoja, ka balva tiks pasniegta katru gadu “līdzjutēju vārdā no visas pasaules”.

FIFA nesen iecēla Trampa meitu Ivanku 100 miljonu ASV dolāru vērta izglītības projekta valdē, kas daļēji tiek finansēts no 2026. gada PK finālturnīra biļešu pārdošanas.

