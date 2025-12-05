Jūs mazgājat grīdu pārāk bieži? Tas mainīsies, ja pamainīsiet dažus paradumus 0
Grīdu tīrīšana bieži šķiet kā nebeidzama cīņa – tiklīdz esat pabeiguši mazgāt un berzt, jau pēc pāris minūtēm atkal parādās jauni traipi, putekļi vai drupačas, kas it kā rodas no nekurienes.
Taču labā ziņa ir tā, ka ikdienā pavisam vienkārši paradumi un mazi triki var ievērojami samazināt tīrīšanas biežumu un palīdzēt grīdām saglabāties svaigām un tīrām daudz ilgāk nekā parasti.
Novelciet apavus un noslaukiet savu mājdzīvnieku netīrās ķepas
Apavu novilkšana mājās ir noteikums Nr.1. Taču tikpat svarīgi ir rūpēties par saviem mājdzīvniekiem – ķepu mazgāšana pēc pastaigas vai noslaucīšana dvielī/lupatā pasargās jūsu māju no putekļiem un netīrumiem.
Izklājiet paklājus
Divi paklājiņi pie ieejas – ārējais rupjiem netīrumiem un iekšējais smalkiem. Paklāji rada efektīvu barjeru, un grīda līdz ar to būs tīrāka.
Neatlieciet traipu tīrīšanu
Izlijušu kafiju vai sulu vislabāk ir nekavējoties saslaucīt, pretējā gadījumā tie pārvērtīsies noturīgos traipos, kurus būs grūti noņemt pat vispārējās tīrīšanas laikā.
Ēdiet ēdienu tikai virtuvē
Drupačas un lipīgi plankumi ir galvenie tīrības ienaidnieki. Vienkāršs noteikums – ēst tikai virtuvē – palīdzēs izvairīties no netīrības citās telpās.
Papildu padomi
Eksperti iesaka grīdu mazgāt ar siltu ūdeni – karsts ūdens var sabojāt pārklājumu, savukārt auksts ūdens netiks galā ar netīrumiem.
Šie vienkāršie ieradumi dod jums vairāk laika lietām, kas patiešām ir svarīgas.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.