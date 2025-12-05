Velsas princese Keita Midltone kopā ar ģimeni dodas uz dievkalpojumu Skotijā

FOTO. Iespaidīga summiņa par auskariem vien! Atklāta princeses Keitas rotu patiesā vērtība 0

20:54, 5. decembris 2025
Princese Keita Midltone demonstrēja savas greznās rotaslietas – auskarus, kuru vērtība ir gandrīz 15 000 ASV dolāru. Karaliskā Augstība savam tēlam pievienoja elegantu detaļu, kas kļuva par tā spilgtāko akcentu.

Princese Keita ieradās uz savu ikgadējo Ziemassvētku dziesmu koncertu “Kopā Ziemassvētkos”, kas tika ierakstīts 5. decembrī. Pasākums, kas tradicionāli notiek Vestminsteras abatijā, ir veltīts tēmai “Mīlestība visās tās formās”.

Velsas princese ieradās abatijā, tērpta siltā, bagātīgā smaragdzaļā mētelī, ko papildināja dekoratīvas pogas un melna kažokādas apkakle.

Tomēr visu uzmanības centrā bija viņas zvaigžņveida auskari. Auskari ir no zīmola “Robinson Pelham” un maksā aptuveni 11 195 mārciņas (15 000 ASV dolāru).

Šie auskari, ar nosaukumu “Cara zvaigzne”, ir izgatavoti no 14 karātu baltā zelta. Tos var nēsāt trīs veidos: atsevišķi, lai piešķirtu nelielu mirdzumu, kopā ar dimanta kulonu priekšpusē, lai iegūtu papildu spīdumu, vai arī ar stilizētu kulonu aiz auss ļipiņas, lai radītu papildus akcentu.

