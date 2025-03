“Vienus rietumniekus nomaina citi.” Uzņēmējs Rungainis komentē, vai “Rimi” veikalu pārdošana slēpj zemūdens akmeņus? Ieteikt







“Uzņēmumi tiek radīti, attīstīti un tie tiek pārdoti. “Rimi” ir ilgu laiku šajā tirgū, tam ir ļoti ievērojama tirgus pozīcija, un arvien pieaugoši ir jāliek iekšā veikalu atjaunošanā, kā saka, konkurence ir pieaugusi, un “Lidl” ienāšana ir izmainījusi vienādojumu visā Baltijā,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Naudas cena” iesāka teikt uzņēmējs un investors Ģirts Rungainis, apspriežot izskanējušo vēsti par to, ka Zviedrijas koncerns “ICA Gruppen” pārdod mazumtirgotāju “Rimi Baltic” Dānijas mazumtirdzniecības uzņēmumam “Salling Group”. Jau vēstīts, ka pārdošanas cena būs 1,3 miljardu eiro apmērā.

Kādēļ tiek pārdoti “Rimi” veikali, kas aiz tā slēpjas? Rungainis norādīja, ka tie ir jau iepriekš minētie pārdošanas argumenti – pirktspēja un gan jau arī ģeopolitiskā nestabilitāte.

“Šis nav slikts brīdis aiziet… Tur “Rimi” ir izpirkts kapitāls, tā vairs nav publiska kompānija, grūti redzēt [finanšu datus – red.piez.], bet faktiski bija skaidrs, ka viņi cieš zaudējumus, ņemot vērā rādītājus, kad tos vēl varēja [publiski] redzēt. Un viņi pieder korporatīviem, un ir saprotams, ka tā vēlme ir aiziet no šī tirgus, paņemt maksimāli naudu, ko var paņemt… Tam ir skaidrs izskaidrojums – sak, vienus rietumniekus nomaina citi!” tā par “Rimi Baltic” pārdošanas darījumu izteicās Rungainis TV24 raidījumā “Naudas cena”.

Rungaiņa komentāru papildināja arī ekonomists Dainis Gašpuitis, kurš “Rimi Baltic” pārdošanas darījuma pamatā saskata ģeopoliskās situācijas ietekmi un Zviedrijas koncerna “ICA Gruppen” vēlmi koncentrēties uz vietējo tirgu Zviedrijā.

“Ir skaidrs, ka jebkura investīcija vai darbošanās citos tirgos ir apgrūtinoši, sarežģīti. Tas nav vienkārši, jo mēs esam trīs valstis – katrai ir savas īpatnības, plus vēl ģeopolitiskais risks, līdz ar to jārēķinās, ka katrs cilvēks, investors šo situāciju var vērtēt atšķirīgi. (…) Mēs nevaram izslēgt, ka investors juta to kā lielu draudu un nosliecās safokusēties vairāk uz savu konkrēto mājas tirgu, un šos te mazos tirgus, kas viņiem varbūt nespēlē būtisku lomu, atstāt vai iedot to laukumu citiem,” analizēja Gašpuitis TV24 raidījumā, diskutējot par “Rimi” veikalu pārdošanas darījumu.

Jau vēstīts, ka Zviedrijas koncerns “ICA Gruppen” pārdod mazumtirgotāju “Rimi Baltic” Dānijas mazumtirdzniecības uzņēmumam “Salling Group”, teikts koncerna publiskotajā paziņojumā, ziņoja LETA šā gada 5.martā. “Rimi Baltic” pārvalda mazumtirgotājus “Rimi” Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Zviedrijas koncerns “ICA Gruppen” un Dānijas mazumtirdzniecības uzņēmums “Salling Group” vienojies par mazumtirgotāja “Rimi Baltic” pārdošanas cenu 1,3 miljardu eiro apmērā, neiekļaujot parādus, trešdien medijiem norādīja uzņēmumu pārstāvji.

“Salling Group” prezidents un izpilddirektors Anderss Hags uzsvēra, ka šis ir “Salling Group” līdz šim lielākais iegādes darījums. Hags teica, ka “Rimi” zīmolu nav plānots mainīt. Hags pauda, ka “Rimi Baltic” darījums neietekmē līdzšinējos “Salling Group” plānus Dānijā, Vācijā un Polijā.

