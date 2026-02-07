Tā diena tuvojas: kara noziedznieks Strelkovs paredz Putinam baisu likteni 0
Krievu kaujinieks Igors Strelkovs (īstajā vārdā – Igors Girkins) salīdzinājis Kremļa vadītāja Vladimira Putina gaidāmo likteni ar bijušā Serbijas prezidenta Slobodana Miloševiča, kurš stājās tiesas priekšā Hāgā.
Kā raksta ukraiņu medijs Dialog.ua, Strelkovs, kurš ir piedalījies militārajā agresijā pret Ukrainu un tiek uzskatīts par kara noziedznieku, ir pārliecināts, ka Krievijas diktatoru sagaida līdzīgs liktenis – viņš nonāks starptautiskā tribunāla priekšā.
To Strelkovs paziņoja savā “Telegram” kanālā, paužot neapmierinātību, ka Kremlis piekritis pagaidu enerģētiskajam pamieram, kuru piedāvāja ASV prezidents Donalds Tramps.
Pēc viņa teiktā, Krievijas vadība mēģina spēlēt slepenas vienošanās spēli. Strelkovs norādīja uz milzīgajiem okupantu spēku zaudējumiem un kritizēja Kremli par to, ka tas pakļaujas ASV spiedienam, jo tajā pašā laikā tās apbruņo Ukrainu.
Cerība uz žēlastību?
Strelkovs pieļauj, ka Kremlis cer uz piedošanu vai samierināšanos, bet viņš uzskata, ka neviens no šiem scenārijiem nepiepildīsies. “Viss beigsies tāpat kā ar Miloševiču. Tagad tas jau ir pilnīgi acīmredzami,” viņš rakstīja.
Pēc viņa domām, Ukraina vienkārši velk laiku, lai panāktu uzvaru karā uz izsīkumu.
Slobodans Miloševičs kļuva par pirmo amatā esošo valsts vadītāju, kurš tika tiesāts starptautiskā tribunālā. Viņam tika izvirzītas 66 apsūdzības, tostarp par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem, kas tika izdarīti Horvātijas, Bosnijas un Kosovas karu laikā (1991–1999).
Miloševičs mira 2006. gada martā Hāgas cietuma kamerā, pirms tika pasludināts spriedums, tāpēc formāli viņš netika notiesāts. Tomēr vēlākie tribunāla lēmumi apstiprināja, ka viņš bija līdzdalībnieks organizētā noziedzīgā sazvērestībā, kuras mērķis bija vardarbīgi padzīt ne-serbus no okupētajām teritorijām.