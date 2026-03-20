“Ir notikusi traģēdija…” Bezvēsts pazudušās Sofijas meklēšanā akūti nepieciešamas motorlaivas 1

18:28, 20. marts 2026
Jau vairākas dienas turpinās bezvēsts pazudušās 16 gadus vecās Sofijas Sāras Kundeckas meklēšana. Pēc jaunākās informācijas, kas publicēta sociālo tīklu platformā “Instagram” kontā @inese.amoralle, noprotams, ka meitene ir pazudusi Daugavā, un šobrīd ir nepieciešama līdzcilvēku palīdzība ar motorlaivām.

Kokteilis
Kokteilis
Ierakstā teikts: “Ir notikusi traģēdija. Mūsu draudzenes 16 gadus vecā meitiņa Sofija pirmdienas vakarā pazuda Daugavā…

Viņa joprojām nav atrasta. Laiks iet, un mēs darām visu, lai viņu atrastu.

Sestdien, 21. martā no 9:00 organizējam brīvprātīgo meklēšanu. Daugava — no Akmens tilta līdz jūrai.

Būs cilvēki krastos, droni, piedalās BezVests un policija, bet ļoti pietrūkst motorlaivu.

Ja Tev ir laiva vai jebkāds ūdens tranporta līdzeklis un vari palīdzēt (vai zini kādu, kam ir), lūdzu, sazinies ar Rūtu – 29872963. Varbūt tieši Tu vai Tavs draugs šobrīd var būt izšķirošais. Lūdzu, padod šo ziņu tālāk.”

Kā iepriekš tika ziņots, meitene 16. martā ap pulksten 15.00 izgāja no izglītības iestādes Mārupes novadā, un līdz šim brīdim viņa nav atrasta.

