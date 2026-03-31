Foto: Valsts policija/BEZVESTS.LV

16 gadus vecās Sofijas meklēšana turpinās! Iedzīvotājus lūdz pievērst uzmanību svarīgām detaļām 1

12:19, 31. marts 2026
Pazudušās 16 gadus vecās Sofijas meklēšana turpinās. Brīvprātīgie lūdz iedzīvotājus būt modriem – jebkura informācija varētu būt vitāli svarīga.

Pagājušajā sestdienā organizācija BEZVESTS.LV kopā ar Valsts policiju atkal veica meklēšanas operāciju uz ūdens un gar Daugavu saistībā ar pazudušo 16 gadus veco Sofiju. Diemžēl Sofija vēl nav atrasta, un meklēšana tiks turpināta.

Sestdien meklēšanā piedalījās pazudušās meitenes ģimene, radinieki, draugi un brīvprātīgie. Arī cilvēki atsaucās, palīdzot ar laivām un apsekojot upes posmu jūras virzienā.

BEZVESTS.LV no sirds pateicas ikvienam, kas palīdz, dalās ar informāciju un atbalsta.

Brīvprātīgie arī lūdz pievērst īpašu uzmanību:

Ja ūdenī vai Daugavas krastā pie Akmens tilta vai lejup pie upes redzat kādu no meitenes apģērba gabaliem — sporta apavus vai jaku, kas redzama fotoattēlā, lūdzu, paziņojiet par to organizācijai. Jebkura informācija varētu būt svarīga.

Atgādinām, ka jau trīs nedēļas turpinās bezvēsts pazudušās Sofijas Sāras Kundeckas (dzimusi 2009. gadā) meklēšana. Šī gada 16. martā ap plkst. 15.00 meitene izgāja no savas skolas Mārupes novadā, un viņas atrašanās vieta joprojām nav zināma.

