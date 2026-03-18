Situācija saasinās: ASV ar aviobumbām mēģina atbloķēt kritiski svarīgo Hormuza šaurumu 0
Irāna kopš 2026. gada februāra faktiski pilnībā bloķējusi Hormuza šaurumu, un tagad ASV cenšas atjaunot starptautisko kuģošanu, veicot triecienus Irānas piekrastes raķešu sistēmām, kas izvietotas Hormuza šauruma reģionā, savā sociālā tīkla “X” kontā paziņojusi ASV Bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība.
Pēc viņu rakstītā, triecienos tika izmantotas 5000 mārciņu (aptuveni 2270 kg) smagas aviobumbas. Tās paredzētas stipri nocietinātu objektu iznīcināšanai. Munīcija spēj iekļūt lielā dziļumā, pilnībā iznīcinot mērķi.
Ierakstā teikts, ka gaisa triecienu rezultātā iznīcinātas vairākas Irānas piekrastes raķešu sistēmu pozīcijas gar Hormuza šauruma piekrasti, jo tās varēja veikt triecienus kuģiem Persijas līcī, izmantojot pretkuģu raķetes un radot risku starptautiskajai kuģošanai šaurumā.
Cik tieši Irānas piekrastes raķešu sistēmu tika iznīcinātas, netiek precizēts.
Kā ziņo Dialog.ua, pēc tam, kad ASV un Izraēla uzsāka militāro operāciju pret Irānu, Teherāna faktiski bloķēja Hormuza šaurumu, pa kuru pasaules tirgū tika piegādāti apmēram 20% naftas.
Sabiedrotie plāno pilnībā iznīcināt Irānas kodolprogrammu, kā arī Irānas raķešu rūpniecību, aviāciju un jūras spēkus.
Kuģošana caur Hormuza šaurumu pašlaik militāro darbību dēļ ir gandrīz pilnībā bloķēta. Tikai dažiem kuģiem, kas nav saistīti ar ASV un Izraēlu, izdodas to šķērsot.
ASV vēlas iesaistīt Hormuza šauruma atbloķēšanā savus NATO sabiedrotos, kā arī valstis, kas saņem naftu no Persijas līča, taču pagaidām neviens nesteidzas piekrist šim Donalda Trampa priekšlikumam.