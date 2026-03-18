“Vai tiešām mums jādomā algoritmi dunduku vietā?” Cilvēki spļauj zilas ugunis pār valsts centieniem mainīt deklarēšanās sistēmu Latvijā 0

10:52, 18. marts 2026
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija otrdien, 17.martā, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, kas nostiprinās īpašnieku tiesības savlaicīgi saņemt informāciju par personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu viņu īpašumā bez tiesiska pamata. Tikmēr sociālajos tīklos cilvēki ne tikai pauž neizpratni, bet arī atklātu sašutumu par to, ka viņu īpašumos kāds var deklarēties bez viņu ziņas. “Kā tas vispār līdz šim bijis iespējams?” viņi vaicā.

VIDEO. “Lūdzu, lūdzu, nezvaniet policijai!” Latvieši saviem spēkiem Rīgā aiztur indieti, kurš izmanto 14 gadus jaunu meiteni 135
Tiek ziņots par sprādzienu – vien dažu desmitu kilometru attālumā no Latvijas un Igaunijas
“Sajūta, ka banka izdomāja jaunu veidu, kā “uzvārīties” uz klientu rēķina!” Paula nepatīkami pārsteigta par “mistisku” “Swedbank” pakalpojumu 89
“Šo netveru. Kāpēc manā īpašumā, bez manas ziņas, kāds vispār ir tiesīgs deklarēties? Saņemšu paziņojumu un ko? Sākšu tērēt savu laiku un resursus, lai panāktu izdeklarēšanu… stulbums,” spriež Evija, aizsākot plašāku diskusiju, kurā izskan arī loģiski šīs problēmas iespējamie risinājumi.

“Klients bija neapmierināts, jo jūra bija par zilu” – sieviete, kura strādā uz jahtām, atklāj bagātnieku dīvainākās kaprīzes
Situācija saasinās: ASV ar aviobumbām mēģina atbloķēt kritiski svarīgo Hormuza šaurumu
No Normunda Rutuļa būtu jāmācās arī politiķiem un daudziem citiem ļaudīm – viedoklis par “karsto” tēmu

Ivars Auziņš raksta: “Ja kāds grib deklarēties, tad uz tavu e-pastu atnāk apstiprinājuma pieprasījums, kas jāapstiprina. Ja neapstiprina, nevar deklarēties. Vai tiešām mums jādomā algoritmi valdības dunduku vietā?”

Izskan dažādi viedokļi.


Kā teikts Saeimas Preses dienesta ziņojumā, Oļegs Burovs uzsver, ka izmaiņas būtiski uzlabo sistēmas caurskatāmību: “Šie grozījumi stiprinās īpašnieku drošību un palīdzēs savlaicīgi novērst gadījumus, kad personas deklarējas svešos īpašumos bez tiesiska pamata.”

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) īpašniekam nosūtīs paziņojumu uz viņa oficiālo elektronisko adresi, ja kāda persona būs deklarējusi dzīvesvietu attiecīgajā īpašumā. Tas ļaus īpašniekam savlaicīgi pārliecināties par deklarēšanās tiesiskumu un nepieciešamības gadījumā rosināt deklarācijas anulēšanu.

Tāpat grozījumi paredz, ka gadījumos, kad personai pēdējo trīs gadu laikā deklarētā dzīvesvieta ir anulēta par nepatiesu ziņu sniegšanu, turpmāk jaunā deklarācija būs jāiesniedz tikai klātienē, uzrādot dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu uzturēties adresē.

Grozījumi paredz, ka iestādēm būs pienākums anulēt dzīvesvietu, ja konstatēts, ka persona faktiski vairs nedzīvo attiecīgajā īpašumā, bet Ārlietu ministrijai paredzētas tiesības diplomātisko un konsulāro personu dzīvesvietas reģistrēt Fizisko personu reģistrā.

Saskaņā ar likuma grozījumos noteiktajiem pārejas noteikumiem informēšanas pienākums īpašniekiem stāsies spēkā 2026.gada 1.martā, un tas nebūs attiecināms uz deklarācijām, kas veiktas pirms šī datuma. Savukārt grozījumi par klātienes deklarāciju nepatiesu ziņu gadījumā un atbilstošie kontroles mehānismi stāsies spēkā 2026.gada 1.decembrī.

PMLP dati liecina, ka no vairāk nekā 200 tūkstošiem deklarēšanās gadījumu gadā ap 400 personu deklarē savu dzīvesvietu īpašumos, kuros tām nav tiesību dzīvot. Komisijas atbalstītie grozījumi trešajā lasījumā vēl jāskata Saeimas sēdē.

“Sākam deklarēties Saeimā!” Sieviete sašutusi par absurdu – saņemot rēķinu, atklājas, ka viņas dzīvoklī deklarējušies “kaut kādi indieši”
“Paldies, ka VID manu adresi ielika melnajā sarakstā,” uzņēmējs nikns par likuma bezjēdzībām Latvijā
Pārbaudi tūlīt! Iespējams, tavā dzīvoklī dzīvo kāda Valērija… Absurdā realitāte – svešinieki piedeklarējas īpašumos, un īpašnieki to uzzina tikai no rēķiniem
