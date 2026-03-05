Kāda Imantas iedzīvotāja dodas padarīt labu darbu, mirkli vēlāk – viņa bija jau traģiski mirusi grāvī 1
Otrdien Rīgā, Imantā, traģiski gājusi bojā kāda sieviete. Viņa bija devusies iztīrīt notekūdeņu caurteku pie savas mājas, taču iekrita ūdens pilnā grāvī. Pēc aptuveni pusstundas sievieti jau bez dzīvības pazīmēm atrada kaimiņš, par šo atgadījumu ziņo TV3 raidījums “Degpunktā”.
Ģimene joprojām ir šokā un cenšas saprast, kā tas varēja notikt. Vienam no kaimiņiem pie mājas uzstādīta videokamera. Ierakstā redzams, ka 64 gadus vecā sieviete guļ uz vēdera pie grāvja un ar rokām mēģina aizsniegt caurteku. Kādā brīdī viņa iekrīt ūdenī un vairs nepieceļas.
Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka problēmas ar ūdens novadīšanas sistēmu šajā ielā pastāv jau gadiem.
Ko par situāciju ar meliorāciju saka Rīgas dome, skatieties pievienotajā video.