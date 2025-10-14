Foto: Zane Bitere/LETA

"Katru reizi, ieskatoties spogulī…" Lato Lapsa pauž skarbu vēstījumu nošauto suņu īpašniekam

LA.LV
10:02, 14. oktobris 2025
Viedokļi

Notikušais ar trīs suņu nošaušanu Brunavā izraisījis plašu sabiedrības sašutumu. Ir cilvēki, kas izsaka atbalstu suņu īpašniekam Modrim, bet latviešu publicists, pētnieciskais žurnālists un grāmatu autors Lato Lapsa publicējis video, kurā pauž savu viedokli, uzsverot, ka galvenā atbildība gulstas tieši uz viņa pleciem.

Lato Lapsa cer, ka šāvējs saņems pēc nopelniem.

“Ir cilvēki, kuriem pirksts tā vien niez uz šaujamās mēlītes. Un es ceru, ka šis cilvēks, kura vārds jau ir publiskots, saņems, kā likumā ir teikts,” viņš saka video, kas publicēts “YouTube”, norādot uz nepieciešamību pēc taisnīga soda.

Tajā pašā laikā Lapsa uzsver, ka, viņaprāt, īstais vainīgais notikušajā ir dzīvnieku īpašnieks.

“Cilvēks ir atbildīgs par saviem dzīvniekiem. Un atbildīgs nozīmē ne tikai to, ka salikt viņu bildītes “Instagramā”. Būt atbildīgam – tas ir no un līdz. Ja suns – laukos vai pilsētā – skraida savā vaļā, tad tā nav suņa atbildība. Suns nav augstās skolās gājis, suns nav tāda ļoti saprātīga būtne. Saprātīgai būtnei vajadzētu būt viņa saimniekam – cilvēkam. (..)

Es esmu pietiekami ilgu laiku pavadījis dažādos laukos, dažādās vietās. Un visi labi zina, ka laukos ne viss notiek pēc likuma un pēc noteikumiem. Laukos cilvēki sadzīvo savā starpā un risina visus praktiskos jautājumus atbildīgi – gan viens pret otru, gan šajā gadījumā arī pret saviem suņiem. Tas, ka viens bezatbildīgs mērga ir visus šos nerakstītos noteikumus pārkāpis, tas, ka viņam ir bijis uzspļaut saviem līdzcilvēkiem, tas, ka viņam ir bijis uzspļaut, kas notiek ar viņa suņiem, tam nav nekāda attaisnojuma…

Kurš tur galu galā tiks atzīts par vainīgo un kurš cietīs pēc kāda Administratīvā vai Krimināllikuma panta, tas ir viens. Bet šim Modrim, vai kā viņu tur sauc, es novēlu katru reizi, ieskatoties spogulī, atcerēties – viņš, viņš un tikai viņš, pirmām kārtām, ir atbildīgs par savu trīs suņu nāvi.”

Plašāks Lato Lapsas viedoklis pievienotajā video!

