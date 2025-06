“Viņš mēģinās pierādīt, ka ir spējīgs iznīcināt Zelenski,” Garisons par Putina iespējamo atbildi uz Ukrainas “Zirnekļtīkla” operāciju Ieteikt







1. jūnijā Ukraina īstenoja vienu no vērienīgākajām un tehnoloģiski sarežģītākajām operācijām Krievijas–Ukrainas karā – operāciju “Zirnekļtīkls”, kuras laikā ar droniem tika uzbrukts vismaz pieciem Krievijas militārajiem lidlaukiem dziļi tās teritorijā. Pēc šīs operācijas ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins telefonsarunā ar viņu solījis atbildēt uz Ukrainas uzbrukumu Krievijas stratēģiskajiem bumbvedējiem.

Reklāma Reklāma

TV24 raidījumā “Globuss” Ziemeļeiropas noturības organizācijas pārstāvis, ūdens dronu ražotāja “NEWT21” valdes priekšsēdētājs Jānis Garisons nosauca iespējamos Krievijas soļus karā pret Ukrainu, uzsverot, ka Vladimiram Putinam nepieciešams parādīt savu spēku Krievijas tautai kā atbildi uz Ukrainas veikto operāciju.

“Skaidrs, ka Putinam ir vajadzība kaut ko parādīt. Viņam ir jāparāda saviem patriotiem, ka viņš joprojām ir stiprs,” sacīja Garisons, komentējot iespējamās Krievijas reakcijas uz Ukrainas uzbrukumu stratēģiskajiem bumbvedējiem Krievijas teritorijā.

Pēc viņa teiktā, viens no ticamākajiem nākamajiem Krievijas soļiem varētu būt trieciens pa Ukrainas galvaspilsētu: “Es domāju, ka pirmais, ko viņš darīs, ir uzbruks Kijivas centram, valdības ēkām un mēģinās pierādīt, ka viņš ir spējīgs, iespējams, iznīcināt Zelenski.”

Garisons arī pieļāva iespēju, ka Krievija varētu mēģināt iznīcināt militāri svarīgus objektus, lai radītu smagus zaudējumus Ukrainas aizsardzības kapacitātei: “Protams, es arī neizslēgtu, ka varētu būt kādi tieši sitieni pa F-16 lidmašīnām Ukrainā, mēģinot iznīcināt karabāzes vai vienu no elektrostacijām, kas varētu radīt diezgan būtisku ietekmi.”

Kā vienu no scenārijiem Garisons minēja arī iespējamos hibrīduzbrukumus ārpus Ukrainas robežām: “Un pēdējais, ko es neizslēgtu, ņemot vērā, ka tā ažiotāža ir sākusies arī par it kā Rietumu vai NATO valstu līdzdalību šajā uzbrukumā, ka mēs varam sagaidīt – ja ne tiešos uzbrukumus kādai no NATO bāzēm Polijā vai Rumānijā, bet hibrīduzbrukumus.”