"Viņš patoloģiski baidās par savu dzīvību," dezertējušais Krievijas drošības virsnieks atklāti par Putina paranoju







Vecākais Krievijas drošības virsnieks, kurš pagājušajā gadā dezertēja, sniedzis ieskatu paranoiskajā Vladimira Putina pašreizējā dzīvesveidā, apstiprinot informāciju par slepenu vilcienu tīklu, identiskiem birojiem dažādās pilsētās, stingru personīgo karantīnu un stingrajiem drošības protokoliem, vēsta “The Guardian”.

36 gadus vecais Gļebs Karakulovs, kurš vēl nesen pildīja kapteiņa pienākumus Federālajā aizsardzības dienestā, kas ir spēcīga struktūra, kuras uzdevums ir aizsargāt Krievijas augstākās amatpersonas, sacīja, ka pasākumi ir paredzēti, lai maskētu Krievijas prezidenta atrašanās vietu.

Krievijas izmeklēšanas aģentūra Proekt iepriekš ziņoja par vilciena un slepena dzelzceļa tīkla esamību, tostarp paralēlām līnijām un stacijām netālu no Putina rezidencēm. Karakuļovs šo informāciju apstiprina, atzīstot, ka tas viss tiek izmantots, lai maksimāli sargātu Putinu no iespējamās informācijas noplūdes.

Intervijā Karakulovs Putinu nodēvēja par “kara noziedznieku” un aicināja arī savus kolēģus publiskot informāciju, kas tiek slēpta no Krievijas sabiedrības.

“Mūsu prezidents ir zaudējis saikni ar pasauli. Viņš pēdējos pāris gadus dzīvo informācijas kokonā, lielāko daļu laika pavadot savās rezidencēs, kuras mediji ļoti pieklājīgi dēvē par bunkuriem. Viņš patoloģiski baidās par savu dzīvību. Viņu ieskauj nepārvaramas karantīnu barjeras un informācijas vakuums. Viņš novērtē tikai savu, savas ģimenes un draugu dzīvības,” teicis Karakuļovs.

Viņš arī stāsta, ka Putins dzīvo būtībā paša radītā “valstī”, kurā ir pašam savi pārbaudīti ugunsdzēsēji, pārtikas pārbaudītāji un inženieri, kas ceļo kopā ar Putinu viņa ārzemju braucienos, nemitīgi rūpējoties par viņa drošību. “Viņi viņu sauc par bosu un pielūdz visos veidos, runā par viņu pazemīgi,” stāsta bijušais drošības darbinieks.

Putins paļaujas tikai uz savu drošības dienestu darbinieku sniegto informāciju, viņš pats neizmanto ne mobilo tālruni, ne internetu. Būtībā viņš dzīvo informācijas vakuumā. Putins dzīvo karantīnā, pieprasot, lai darbinieki, kuri ar viņu atrodas vienā telpā, ievēro 2 nedēļu karantīnu. Šo cilvēku skaits ir ļoti ierobežots.

Karakulovs sacīja, ka Putins izmantojis identiskus birojus Sanktpēterburgā, Sočos un Novo-Ogarjovā, bet slepenie dienesti izmantoja viltus autokolonnas un mānekļu lidmašīnas, lai izliktos, ka viņš dodas prom. “Tā ir viltība, lai maldinātu ārvalstu izlūkdienestus, pirmkārt, un, otrkārt, lai novērstu jebkādus mēģinājumus viņu nogalināt,” viņš sacīja.

Krievijas prezidenta ikdiena esot ļoti mainījusies reizē ar Covid-19 uzliesmojumu, kad viņš atteicies no daudziem ceļojumiem un publiskiem pasākumiem, noslēdzies no pasaules. Līdz ar to arī realitātes uztvere esot izkropļota.

Lai gan stingrais karantīnas režīms ir veicinājis baumas, ka Putins varētu būt smagi slims un uztraucies par Covid-19 komplikācijām, Karakulovs sacīja, ka nav redzējis nekādas pazīmes, ka Putinam būtu slikta veselība.

Karakuļovs šobrīd atrodas Krievijas Iekšlietu ministrijas publiskotajā noziedzīgos nodarījumos aizdomās turamo personu sarakstā. Viņš pēc daudzām pārsēšanām kopā ar ģimeni ir aizbēdzis prom no valsts pēc tam, kad saviem kolēģiem paziņoja, ka jūtas slikti. Viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma. Viņš joprojām nesarunājas ar saviem vecākiem, jo tie esot kara atbalstītāji.