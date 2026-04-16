Krišjānis Kariņš.
VIP zonas izmaksas par Kariņa meitu vēlāk ieturētas no viņa un biroja darbinieku algām 5

LETA
19:02, 16. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Pirms četriem gadiem nepilni 647 eiro par bijušā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa meitas divu lidostu VIP zonu izmantošanu vēlāk ieturēta no Kariņa un divu viņa biroja darbinieku algām, aģentūrai LETA pastāstīja Valsts kancelejā.

Kancelejā apliecināja, ka iestāde saņēma un apmaksāja rēķinu par Kariņa, viņa dzīvesbiedres un meitas lidostu VIP zonas izmantošanu premjera darba vizītes uz un no ASV ietvaros no 2022. gada 28. jūnija līdz 5. jūlijam. Ceļā uz un no ASV lidojumi notika caur divām dažādām lidostām un VIP zonas Kariņi izmantojuši tajās abās.

Kā paredz Ministru kabineta noteikumi par kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja saskaņā ar ielūgumu vizītē ārvalstīs jāierodas kopā ar laulāto, valsts amatpersonām izdevumus par laulāto atlīdzina. Vienlaikus minētajos noteikumos atlīdzība par bērnu izdevumiem nav paredzēta.

Summa, kas tika ieturēta no Kariņa un diviem viņa biroja darbiniekiem, bija 646 eiro un 61 cents ar pievienotās vērtības nodokli. Valsts kancelejā neprecizēja, kuri divi biroja darbinieki tie bijuši.

Kādreizējais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis intervijā LTV klāstīja, ka sākotnēji mēģināts izdevumus par Kariņa meitas uzturēšanos VIP zālē prasīt segt no valsts puses, bet tas ticis atteikts.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, Kariņš 2022. gada 29. jūnijā sāka savu vizīti ASV. 29. jūnijā Kariņam Minesotas štata galvaspilsētā Sentpolā bija plānota tikšanās ar štata gubernatoru Timu Valcu un dalība Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētā Biznesa forumā. Tāpat bija plānota tikšanās ar Minesotas ukraiņu biedrību un preses konference.

30. jūnijā tā laika premjers piedalījās Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku atklāšanas ceremonijā, kuras laikā Kariņš arī uzrunāja svētku dalībniekus.

Savukārt 1. jūlijā Kariņš devās uz Mičiganas štat Lansingu, kur tikās ar Mičiganas Nacionālās gvardes militāro vadību un pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas, kā arī iepazinās ar kareivju apmācības procesu.

