Foto: Ieva Leiniša/LETA
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Rīga. Ilustratīvs foto.

“Kontrole ierauj asti starp kājām un izkāpj.” “Rīgas satiksmes” kontrolieri sastopas ar agresīviem bezbiļetniekiem 0

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LA.LV
16:02, 3. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Jau vairākkārt esam rakstījuši par konfliktiem starp sabiedriskā transporta kontrolieriem un pasažieriem. Nereti cilvēki sūdzas par kontrolieru attieksmi vai rīcību, taču šoreiz uzmanības centrā nonākusi situācija, kurā līdzjūtību izpelnījušies paši darbinieki.

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Soctīklos publicēts stāsts par notikušo kādā Rīgas autobusā, kas raisījis plašas diskusijas par drošību sabiedriskajā transportā un apkārtējo iesaisti konfliktsituācijās.

Kāds lietotājs sociālo mediju platformā “X” dalās redzētajā: “16. autobuss, rīta reiss uz darbu. Iekāpj kontrole. Latvieši paklausīgi uzrāda nopirktās biļetes. 3 pakistāņi skandina mūziku telefonā, biļešu neesot, dokumentu neesot. Piedraud kontrolei (!) ar policiju. Kontrole ierauj asti starp kājām un izkāpj. Viņi zviedz.”

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Ieraksts izraisīja aktīvu diskusiju, un daudzi komentētāji pauda neizpratni par notikušo.

Kāds lietotājs norāda: “Skolniekus, kas aizmirst nopīkstināt savu kartiņu, gan ļoti bravūrīgi lamā, draud un izrāda savu varenību.”

Savukārt Ineta dalījās ar savu pieredzi par līdzcilvēku reakciju dažādās konfliktsituācijās: “Šitā pasažieru vienaldzība ir izteikta Latvijā.

Reiz piedzīvoju, ka autobusā 2 piedzērušies jaunieši sita trešo. Visi pasažieri klusēja vai noskatījās, es vienīgā pacēlu balsi un puišus izšķīru, kas tajā brīdī visvairāk bija nepieciešams.”

Komentāru sadaļā vairāki cilvēki kritizēja apkārtējo vienaldzību

“Pārējiem vajadzēja piecelties un palīdzēt kontrolei tos trīs izmest no autobusa,” raksta kāds komentētājs.

Tomēr ne visi piekrīt šādam viedoklim. “Iejauksies un būsi vainīgs. Lai kontrole krāmējas pati, tāda kārtība,” norāda cits lietotājs.

Diskusijā iesaistījās arī “Rīgas satiksmes” pārstāvji, kuri skaidroja, kā šādās situācijās būtu jārīkojas: “Šādos gadījumos kontrolei būtu jāreaģē, piesaistot policiju. Pasažieri arī var sazināties ar 112 ne tikai šādās situācijās, bet arī jebkurā gadījumā, kad nejūtas droši. Mēs par šo situāciju sazināsimies ar Kontroles daļas kolēģiem un pārliecināsimies, kāpēc netika piesaistīta policija.”

Kamēr vieni uzskata, ka apkārtējiem vajadzētu aktīvāk iesaistīties un palīdzēt novērst pārkāpumus, citi norāda, ka konfliktu risināšana ir atbildīgo dienestu, nevis pasažieru pienākums. Savukārt “Rīgas satiksme” sola noskaidrot konkrētās situācijas apstākļus.

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