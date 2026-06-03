“Tādu premjeru kādu laiku neesam redzējuši Latvijā!” norāda Ivars Ijabs 0
Andris Kulbergs publiski atšķiras no Evikas Siliņas, un viņa darbībā varot redzēt enerģiju un vēlmi kaut ko darīt. Tā, vērtējot jauno politisko situāciju, TV24 norāda Ivars Ijabs, Eiropas Parlamenta deputāts, “Renew Europe” grupas pārstāvis no partijas “Latvijas attīstībai”.
Ijaba ieskatā jau pati šāda enerģija premjera amatā nav mazsvarīga, jo Latvijā kādu laiku neesot bijis valdības vadītāja, kurš publiski radītu tik aktīva un uz rīcību vērsta politiķa iespaidu. Tāpēc viņš uzskata, ka Kulbergam atliek vēlēt veiksmi, tomēr vienlaikus priekšā ir vairāki ļoti konkrēti darbi, pēc kuriem jaunās valdības spējas tiks vērtētas.
Viens no pirmajiem jautājumiem, pēc Ijaba domām, ir dronu ielidošana Latvijā un iespējamie apdraudējumi. Viņš norāda, ka sabiedrība gribētu redzēt reālu rīcību, nevis tikai skaidrojumus. Ja šāds gadījums atkārtotos, būtu svarīgi, lai kāds no šiem droniem tiešām tiktu notriekts. Pretējā gadījumā jaunā valdība riskētu nonākt līdzīgā situācijā kā iepriekšējā, kurai pārmeta nespēju efektīvi reaģēt.
Otra lielā tēma ir “airBaltic”. Ijabs atgādina, ka Kulbergs pats Saeimā iepriekš balsojis pret papildu naudas piešķiršanu aviokompānijai. Tāpēc būšot interesanti vērot, kā jaunā valdība rīkosies, ja uzņēmums vasarā nāks ar jaunu finansējuma pieprasījumu. Viņš vienlaikus norāda, ka opozīcijā ir arī spēki, kuri vēlētos šo kompāniju faktiski “nolaist pa burbuli”, tādēļ valdībai būs jāatrod atbildīgs risinājums.
Ijabs pievērš uzmanību arī Kulberga solījumam līdz 2028. gadam panākt bezdeficīta budžetu. Viņa ieskatā tas nozīmē, ka nepieciešamie soļi jāsāk spert jau tagad, nevis jāatliek uz vēlāku laiku. Lai šādu mērķi patiešām sasniegtu, valdībai būs jāpieņem konkrēti lēmumi par valsts finansēm un tēriņu kontroli.
Vēl viens būtisks uzdevums būs drošu un godīgu vēlēšanu nodrošināšana oktobrī. Ijabs uzsver, ka kopumā Kulberga valdībai priekšā ir sarežģīts darba posms, taču šobrīd jaunajam premjeram atliek vēlēt sekmes un vērot, vai enerģija pārtaps praktiskos rezultātos.