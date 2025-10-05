“Vīrietim jāpelna vismaz 3 “štukas” uz rokas!” Karstas emocijas diskusijā par to, cik vajadzētu pelnīt ģimenei ar 2 bērniem Rīgā 0
Cenas kļūst tikai augstākas, tāpēc nākas arvien vairāk “iespringt”, lai varētu atļauties nopirkt to, kas pašiem un ģimenei nepieciešams. Bet cik tad būtu jāpelna ģimenei ar diviem bērniem, kas dzīvo Rīgā?
Patiešām karsta diskusija par šo tēmu izvērtusies soctīklā “Thread”. Nosauktās summas ir patiešām dažādas. Protams, katram no mums ir atšķirīgi nosacījumi un vēlmes, taču ir interesanti ieskatīties viedokļos un salīdzināt savu atalgojumu ar citiem.
Tēmu ir aizsākusi @simsintija, kura jautā: “Cik būtu jāpelna uz papīra Rīgā ģimenei ar diviem bērniem (30-40gadi pašiem)? Un, kā jums šķiet, cik ir OK mūsdienās pelnīt vīrietim uz papīra un cik sievietei ģimenē? Bez kaut kādām galējībām, lai normāli dzīvotu ne šikotu ne izdzīvošanai.”
Un te nu āri pārdomas!
“Nu nav tāds – cik ir ok. Mūsu ģimenē 1,5 tūkstoši aiziet tikai mēneša apmaksai bērnu privātskolai Rīgā. Te arī varam apstāties, jo citi par šo summu arī dzīvo mēnesī. Viss ir atkarīgs no prioritātēm.”
“Sākot no 7 tūkstošiem uz rokas. Minimālā bāze.”
“Trūkst info par ieradumiem. Cik bieži austeres, ceļojumi un JRT izrādes. Un vai ir auto.”
“Ok, katram būs savs. Vienam 2000 tūkst, citam 4 tūkst. Un tā var malt visu laiku.”
“Vai tad tiešām Rīgā vidējā sanāk teju 4800 ģimenei? Tas gan šķiet par daudz. 4000 es vēl ticētu. Reģionos manuprāt diži vairāk par 3000 nesanāk.”
“Kādēļ jādzīvo Rīgā? Lauki tukši, viss par velti!”
“3 tūkstošus pelna ļoti mazs procents… Kad sapņjojiet, aizveriet acis vai kā 90.-tajos – meklējiet ārzemniekus!”
“Ko nozīmē – cik būtu ok. Paskatieties algas, kādas ir. Pieņemsim, ka abi nav vadītāji privātā kompānijā, ka abi strādā skolā vai valsts iestādē… Alga būs +- ap 1100- 2000 uz papīra. Tātad kopumā vidēji ap 3000 uz papīra. Vai tas ir ok pie mūsdienu cenām? Protams, ka nē, jo cenas aug, bet realitātē, domāju, lielākā daļa aptuveni pelna 3000-4000 robežās uz ģimeni (1+1) Un tad ir tie,kas vairāk… un tie, kas pat mazāk.”
“Vīrietim jāpelna vismaz 3 štukas uz rokas.”
“Uz ģimeni 2+2 Rīgā “uz papīra” vismaz 5 tūkstošus vajag, lai dzīvotu kaut cik ok. Kapeikas nebūs jāskaita, bet arī nekādus dižos dzīves plānus realizēt nesanāks.”
“Lai galus savilktu, uz ģimeni 2000 eiro. Lai jau tā kaut cik normāli – 3000-3500 eiro,ja gribētos tā žirnāk, tad no 5000- 8000 eiro. Bet realitātē ir tāda 2000-2500 eiro alga lielākai daļai Latvijā strādājošām ģimenēm uz abiem.”
Jāatgādina, ka 2025. gada 1. ceturksnī vidējā bruto darba samaksa valstī bija 1 757 eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati (vidējās algas aprēķins veikts pēc darba dienu un sezonāli nekoriģētiem datiem, pārrēķinot pilnā slodzē). Gada laikā mēneša vidējais atalgojums palielinājās par 134 eiro jeb 8,3 %. Savukārt samaksa par vienu nostrādāto stundu pirms nodokļu nomaksas pieauga līdz 11,60 eiro jeb par 8,9 %. Straujākais algu kāpums bijis privātā sektorā.