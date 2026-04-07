VIDEO. Visa pasaule teju bez elpas: nevienam nav zināms, kas īsti Trampam ir padomā – Irānai izteikts nopietns brīdinājums
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka ASV prezidents Donalds Tramps sociālajos tīklos publicējis satraucošus ierakstus, kuros brīdināja par iespējamu katastrofu. Vienā no tiem viņš rakstīja, ka “šonakt ies bojā vesela civilizācija”.
Nu ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka viņa noteiktais termiņš – plkst. 20.00 pēc Austrumu laika – joprojām paliek spēkā, vienlaikus brīdinot Irānu par iespējamu uzbrukumu, “kādu viņi vēl nav redzējuši”. Par to viņš runājis telefona intervijā ar Bretu Baieru televīzijas kanālā “Fox News”.
Vienlaikus Baltais nams otrdien noliedza, ka Trampa administrācija apsver iespēju izmantot kodolieročus pret Irānu. Šādi pieņēmumi parādījās pēc ieraksta sociālajos tīklos, kurā tika apgalvots, ka ASV viceprezidents Dž. D. Venss varētu būt devis mājienu par šādu iespēju.
Venss iepriekš žurnālistiem Ungārijā sacīja: “Mūsu instrumentu komplektā ir rīki, kurus līdz šim neesam nolēmuši izmantot. Amerikas Savienoto Valstu prezidents var izlemt tos izmantot. Un viņš izlems tos izmantot, ja irāņi nemainīs savu rīcību.”
Baltā nama preses sekretāre Karolīna Līvita uzsvēra, ka tikai pats prezidents zina, kādi varētu būt turpmākie soļi.
“Tikai prezidents zina, kāda ir situācija un ko viņš darīs,” piebilda Līvita.
Savukārt Izraēlas eksperts Deivids Šārps uzskata, ka Amerikas Savienotās Valstis konfliktā ar Irānu neizmantos netradicionālus ieročus.
Komentējot Trampa izteikumus par iespējamu “civilizācijas bojāeju”, Šārps norādīja: “Nav jāuztraucas par civilizācijas izzušanu, kā viņš teica. Neviena civilizācija nepazudīs, lai gan, cik es saprotu, viņš netieši norāda uz islāmistu režīma nenovēršamu sabrukumu.”
“Islāmistu režīms Irānā nevar krist no gaisa apšaudes. Tas var notikt tikai ar iekšējas revolūcijas, militāra apvērsuma, vai sauszemes operācijas palīdzību, kas šobrīd nav plānota.”
Šārps arī piebilda, ka Tuvajos Austrumos bieži paralēli publiskajiem paziņojumiem notiek arī aizkulišu sarunas.
Vienlaikus viņš uzsver, ka notikumi, visticamāk, attīstīsies pakāpeniski un lielā mērā būs atkarīgi no Irānas reakcijas.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Izraēlas armijas štāba priekšnieks ģenerālleitnants Ejals Zamirs otrdien paziņoja, ka ASV un Izraēlas kopīgā ofensīva pret Irānu tuvojas stratēģiskam krustpunktam un apsolīja pastiprināt režīmam nodarīto kaitējumu.
Izraēlas armija pirms tam paziņoja, ka uzbrukuši astoņiem tiltiem, kurus Irānas bruņotie spēki izmanto ieroču un militārā aprīkojuma transportēšanai.
Zamirs runāja arī par militārajām operācijām Libānā, kur Izraēlas spēki kopš 2. marta cīnās pret Irānas atbalstīto grupējumu “Hizbollah”.
“Libāna ir papildu centrālā arēna,” paziņoja Zamirs, piebilstot, ka karaspēks “padziļina daudzpusīgos centienus, lai degradētu teroristisko organizāciju “Hizbollah””.
Otrdien Izraēlas armija paziņoja, ka ir pabeigusi sauszemes karaspēka izvietošanu gar aizsardzības līniju Libānas dienvidos.
Kāda amatpersona paziņoja, ka Irāna, pārtraucot sakarus, vēlas paust nepakļaušanās un nosodījuma vēstījumu.
BREAKING: Iranians form human chains to protect power plants and key infrastructure after Trump threatens that “a whole civilization will die tonight” ahead of a deadline for Iran to make a deal 🇮🇷🇺🇸 pic.twitter.com/TvjGH2QUa6
— 𝕏 Ghana 🇬🇭 (@xghana_) April 7, 2026
Tāpat arī ir informācija, ka kamēr turpinās karš, Irānas iedzīvotājiem joprojām tiks bloķēta piekļuve internetam, otrdien valsts raidorganizācijai IRIB paziņoja Irānas valdības pārstāve.
Pēc viņas teiktā, lai gan valdība atbalsta brīvu piekļuvi, kara laikā ir spēkā citi apsvērumi.
Kopš Izraēlas un ASV uzbrukuma valstij 28. februārī lielākajai daļai irāņu ir bijusi piekļuve tikai ierobežotam iekšējam tīklam, kurā ir tikai valsts apstiprināts saturs. Šī ir visilgākā nepārtrauktā Interneta bloķēšana Irānas vēsturē.
Turpretī neliela daļa armijas un valdošo iestāžu turpina izmantot internetu bez ierobežojumiem. Irānas valsts mediji savas ziņas publicē arī platformās “Telegram” un “X”, kas valsts iekšienē ir bloķēti.
Tiešsaistes tirdzniecība ir praktiski sabrukusi sakaru pārtraukšanas dēļ, ietekmējot simtiem tūkstošu uzņēmumu. Daudzi tirgotāji, lai reklamētu savus produktus un pakalpojumus, paļaujas uz sociālo mediju platformām, piemēram, “Instagram”.