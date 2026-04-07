Foto: Scanpix/RS/MPI/Capital Pictures/LETA

VIDEO. Visa pasaule teju bez elpas: nevienam nav zināms, kas īsti Trampam ir padomā – Irānai izteikts nopietns brīdinājums 38

LA.LV
20:32, 7. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka ASV prezidents Donalds Tramps sociālajos tīklos publicējis satraucošus ierakstus, kuros brīdināja par iespējamu katastrofu. Vienā no tiem viņš rakstīja, ka “šonakt ies bojā vesela civilizācija”.

Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Nu ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka viņa noteiktais termiņš – plkst. 20.00 pēc Austrumu laika – joprojām paliek spēkā, vienlaikus brīdinot Irānu par iespējamu uzbrukumu, “kādu viņi vēl nav redzējuši”. Par to viņš runājis telefona intervijā ar Bretu Baieru televīzijas kanālā “Fox News”.

Vienlaikus Baltais nams otrdien noliedza, ka Trampa administrācija apsver iespēju izmantot kodolieročus pret Irānu. Šādi pieņēmumi parādījās pēc ieraksta sociālajos tīklos, kurā tika apgalvots, ka ASV viceprezidents Dž. D. Venss varētu būt devis mājienu par šādu iespēju.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Venss iepriekš žurnālistiem Ungārijā sacīja: “Mūsu instrumentu komplektā ir rīki, kurus līdz šim neesam nolēmuši izmantot. Amerikas Savienoto Valstu prezidents var izlemt tos izmantot. Un viņš izlems tos izmantot, ja irāņi nemainīs savu rīcību.”

Baltā nama preses sekretāre Karolīna Līvita uzsvēra, ka tikai pats prezidents zina, kādi varētu būt turpmākie soļi.

“Irānas režīmam ir laiks līdz pulksten 20:00 pēc Austrumu laika, lai izmantotu šo brīdi un noslēgtu vienošanos ar Amerikas Savienotajām Valstīm,” viņa sacīja paziņojumā ziņu aģentūrai AFP, atbildot uz jautājumu par iespējamu militāru eskalāciju un ziņām, ka Irāna ir pārtraukusi sarunas.

“Tikai prezidents zina, kāda ir situācija un ko viņš darīs,” piebilda Līvita.

Savukārt Izraēlas eksperts Deivids Šārps uzskata, ka Amerikas Savienotās Valstis konfliktā ar Irānu neizmantos netradicionālus ieročus.

Komentējot Trampa izteikumus par iespējamu “civilizācijas bojāeju”, Šārps norādīja: “Nav jāuztraucas par civilizācijas izzušanu, kā viņš teica. Neviena civilizācija nepazudīs, lai gan, cik es saprotu, viņš netieši norāda uz islāmistu režīma nenovēršamu sabrukumu.”

Eksperts gan uzsver, ka šāds režīms nevar sabrukt tikai gaisa uzbrukumu rezultātā.

“Islāmistu režīms Irānā nevar krist no gaisa apšaudes. Tas var notikt tikai ar iekšējas revolūcijas, militāra apvērsuma, vai sauszemes operācijas palīdzību, kas šobrīd nav plānota.”

Šārps arī piebilda, ka Tuvajos Austrumos bieži paralēli publiskajiem paziņojumiem notiek arī aizkulišu sarunas.

“Ja vien pēdējās stundās nenotiks kāds izrāviens šajās sarunās, var pieņemt, ka ASV pieliks papildu pūles, lai iznīcinātu Irānas infrastruktūru. Gan ASV, gan Izraēla sāks rīkoties saskaņā ar mērķēšanas vienošanos,” skaidroja militārais analītiķis.

Vienlaikus viņš uzsver, ka notikumi, visticamāk, attīstīsies pakāpeniski un lielā mērā būs atkarīgi no Irānas reakcijas.

“Es nedomāju, ka tas viss notiks uzreiz, jo amerikāņi vēlas, lai Irāna pakļautos,” sacīja Šārps, piebilstot, ka turpmākie soļi būs atkarīgi no tā, kādu atbildi sniegs Teherāna un vai konflikts neizpletīsies plašāk reģionā.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Izraēlas armijas štāba priekšnieks ģenerālleitnants Ejals Zamirs otrdien paziņoja, ka ASV un Izraēlas kopīgā ofensīva pret Irānu tuvojas stratēģiskam krustpunktam un apsolīja pastiprināt režīmam nodarīto kaitējumu.

“Kopīgajā kampaņā pret Irānu mēs tuvojamies stratēģiskam krustpunktam. Līdz šim esam guvuši ievērojamus panākumus, tostarp attiecībā pret mērķiem, ko izvirzījām operācijas sākumā,” pavēstīja Zamirs. “Mēs turpināsim rīkoties apņēmīgi un pastiprināsim režīmam nodarīto kaitējumu.”

Izraēlas armija pirms tam paziņoja, ka uzbrukuši astoņiem tiltiem, kurus Irānas bruņotie spēki izmanto ieroču un militārā aprīkojuma transportēšanai.

Zamirs runāja arī par militārajām operācijām Libānā, kur Izraēlas spēki kopš 2. marta cīnās pret Irānas atbalstīto grupējumu “Hizbollah”.

“Libāna ir papildu centrālā arēna,” paziņoja Zamirs, piebilstot, ka karaspēks “padziļina daudzpusīgos centienus, lai degradētu teroristisko organizāciju “Hizbollah””.

Otrdien Izraēlas armija paziņoja, ka ir pabeigusi sauszemes karaspēka izvietošanu gar aizsardzības līniju Libānas dienvidos.

Kāda amatpersona paziņoja, ka Irāna, pārtraucot sakarus, vēlas paust nepakļaušanās un nosodījuma vēstījumu.

Irānas valsts televīzija tagad pārraida attēlus, kuros redzami civiliedzīvotāji, kas protestē pie tiltiem un elektrostacijām, izsmejot Trampa draudus uzbrukt infrastruktūrai. Video redzamas sievietes un bērni, kas vicina karogus, kamēr skaļruņos skan saukļi.

Tāpat arī ir informācija, ka kamēr turpinās karš, Irānas iedzīvotājiem joprojām tiks bloķēta piekļuve internetam, otrdien valsts raidorganizācijai IRIB paziņoja Irānas valdības pārstāve.

Pēc viņas teiktā, lai gan valdība atbalsta brīvu piekļuvi, kara laikā ir spēkā citi apsvērumi.

Kopš Izraēlas un ASV uzbrukuma valstij 28. februārī lielākajai daļai irāņu ir bijusi piekļuve tikai ierobežotam iekšējam tīklam, kurā ir tikai valsts apstiprināts saturs. Šī ir visilgākā nepārtrauktā Interneta bloķēšana Irānas vēsturē.

Turpretī neliela daļa armijas un valdošo iestāžu turpina izmantot internetu bez ierobežojumiem. Irānas valsts mediji savas ziņas publicē arī platformās “Telegram” un “X”, kas valsts iekšienē ir bloķēti.

Tiešsaistes tirdzniecība ir praktiski sabrukusi sakaru pārtraukšanas dēļ, ietekmējot simtiem tūkstošu uzņēmumu. Daudzi tirgotāji, lai reklamētu savus produktus un pakalpojumus, paļaujas uz sociālo mediju platformām, piemēram, “Instagram”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.