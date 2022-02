Vismaz 20 Latvijas valstspiederīgo gaida iespēju atgriezties mājās. Informē Ārlietu ministrija Ieteikt







“Šobrīd Latvijas vēstniecība ir evakuēta no Kijevas, lai nodrošinātu konsulārā atbalsta punkta funkcijas Ļvovā. Visi valstspiederīgie, kam nepieciešama palīdzība izceļošanā, tiek aicināti pieteikties konsulārajā reģistrā, jo rīt agri no rīta izbrauks autobuss no Ļvovas uz Rīgu,” TV24 “Speciālizlaidumā” informēja Jānis Beķeris, Ārlietu ministrijas preses sekretārs.

Saprotot, cik ļoti grūti šobrīd Ukrainā ir pārvietoties, mūsu valstspiederīgajiem tika dotas 24 stundas laika, lai nokļūtu Ļvovā, kur viņus sagaida autobuss uz Rīgu.

Ārlietu ministrijas pārstāvis arī informē, ka Ļvovā mūsu valstspiederīgajiem ir rezervēta viesnīca “Sakura”, kas atrodas netālu no pasta iecirkņa Nova Poshta. Nepieciešamības gadījumā mūsu iedzīvotāju rīcībā ir aptuveni 40 numuri minētajā viesnīcā, kur apmesties līdz autobusa izbraukšanai.

No Ļvovas uz Rīgu tiks organizēti vairāki reisi, kas tiks plānoti atkarībā no cilvēku skaita. Šobrīd jau ir ieradušies 10 cilvēki, taču sarakstā ir vairāk nekā 20, kuri ir izrādījuši interesi izmantot šo iespēju.

Visi, kuri vēl nav reģistrējušies konulārajā reģistrā, aicināti pieteikties pa tālruni 26337711.

Vaicāts par kopējo noskaņojumu vēstniecībā un to, vai tuvākajā laikā Latvijas pilsoņu uzturēšanās Ukrainā nevarētu palikt neiespējama, J.Beķeris saka: “Esam kara situācijā, tāpēc šobrīd mūsu valstspiederīgajiem, tai skaitā diplomātiem, apsolīt drošus atkāpšanās ceļus mēs diemžēl nevaram. Šobrīd jau esam samazinājuši diplomātu skaitu Ukrainā. Šobrīd vēl ne visiem mūsu kolēģiem ir izdevies evakuēties no Kijevas, lai nokļūtu Ļvovā.”

Tāpat arī Ārlietu ministrijas pārstāvis izsaka gandarījumu, ka Latvijas pārstāvji laikus ir sākuši sagatavošanās darbus, jau pirms 2 nedēļām brīdinot Latvijas valstspiederīgos un organizējot izmitināšanas iespējas.

“Situācija, protams, ir sarežģīta. Vakar Ļvovā ir atgriezies arī mūsu vēstnieks Ukrainā, mēs turpinām darbību, ceram, ka visi pēc iespējas ātrāk varēsim atrgiezties Kijevā, bet apstākļi šobrīd ir tādi, kādi diemžēl tie ir,” vērtē J.Beķeris.