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“Viss lieliski, jāņem!” Lietotu automašīnu tirgotāji izdomājuši jaunu “triku”, kā apmuļķot potenciālos pircējus 0

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LA.LV
6:55, 13. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Ja vēlaties iegādāties lietotu automašīnu, ar skaistām fotogrāfijām un pārdevēja solījumiem vien nepietiks. Kā redzams kādā ierakstā sociālajos tīklos, pat šķietami uzticama automašīnas vēstures atskaite var izrādīties viltota, bet patiesība par spēkrata pagātni – pavisam cita.

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Kāds lietotājs sociālo mediju platformā “X” dalījies ar stāstu par paziņu, kurš noskatījis automašīnu iegādei. Tā kā sludinājumā nebija norādīts VIN kods, tas pieprasīts pārdevējam, kurš savukārt atsūtījis “CarVertical” atskaiti.

“Cilvēks noskatījis mašīnu pirkšanai. VIN kods nav norādīts. Prasa saimniekam. Saimnieks atsūta “CarVertical” atskaiti. Viss lieliski, jāņem. Mana iedzimtā neuzticēšanās vainagojās ar panākumiem. A/m sešas avārijas, bet atskaite izrādījās viltota. Nu, ko lai ar tādu dara? Kāds ieberzīsies,” raksta ieraksta autors.
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“Perekupu izdomai nav gala, bet sešas avārijas nav tā, ka nevar pamanīt pie apskates – šuvju vietas, skrūvju galvas, metinājuma punkti, krāsas notecējumi, krāsas tekstūras maiņa un daudz kas cits var pastāstīt ļoti daudz par auto vēsturi, pat neveicot diagnostiku,” raksta kāds cits komentētājs.

Savukārt Roberts ir kategorisks: “ss.lv es jau kā krāpniekus uzreiz uztveru tos, kuri attiecīgajos laukos nenorāda nobraukumu vai auto numuru. Lai to nenorādītu, ir jāmaksā dārgāk – kāpēc lai godīgs cilvēks par to maksātu?”

Citi norāda, ka no šādas rīcības cieš ne tikai pircēji, bet arī auto vēstures pakalpojumu sniedzēju reputācija

“Šī ir krāpšana, kas kaitē “CarVertical” reputācijai. Domāju, ka viņi būtu ieinteresēti,” uzskata kāds lietotājs.

Tikmēr Kaspars iesaka nežēlot naudu papildu pārbaudēm: “Jā, šis nav jaunums… arī “CarVertical” atskaites vilto, tāpēc, ja pērk lietotu auto, labāk iztērēt tos 50 eiro papildu pārbaudēm nekā pēc tam zaudēt vairākus tūkstošus.”

Andris pamanījis ko citu: “Mani fascinē visas tās uzpulētās un ar AI apstrādātās auto sludinājumu bildes. Tikko no Vācijas, tikko no Beļģijas… ieej CSDD un tur viss skaidrs… Bet jā, skumji, ka šādi krāpjas.”

Savukārt Sergejs dalījies ar vēl kādu nepatīkamu pieredzi: “Mans draugs pirka mašīnu, un pārdevējs piekrita pārbaudei servisā. Izrādījās, ka visi indikatori bija pieslēgti pie atslēgas – ieslēdz aizdedzi, tie iedegas, bet pēc motora iedarbināšanas nodziest. Dators vispār neizveidoja savienojumu.”

Patērētāju aizsardzības organizācijas jau gadiem aicina lietotu automašīnu pircējus nepaļauties tikai uz pārdevēja iesniegtajiem dokumentiem vai vēstures atskaitēm. Speciālisti iesaka salīdzināt informāciju vairākos avotos un, ja iespējams, pirms pirkuma veikt automašīnas pārbaudi neatkarīgā servisā.

Jo viens pārsteidzīgs lēmums var izmaksāt nevis dažus desmitus, bet vairākus tūkstošus eiro.

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