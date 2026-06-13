“Viss lieliski, jāņem!” Lietotu automašīnu tirgotāji izdomājuši jaunu “triku”, kā apmuļķot potenciālos pircējus 0
Ja vēlaties iegādāties lietotu automašīnu, ar skaistām fotogrāfijām un pārdevēja solījumiem vien nepietiks. Kā redzams kādā ierakstā sociālajos tīklos, pat šķietami uzticama automašīnas vēstures atskaite var izrādīties viltota, bet patiesība par spēkrata pagātni – pavisam cita.
Kāds lietotājs sociālo mediju platformā “X” dalījies ar stāstu par paziņu, kurš noskatījis automašīnu iegādei. Tā kā sludinājumā nebija norādīts VIN kods, tas pieprasīts pārdevējam, kurš savukārt atsūtījis “CarVertical” atskaiti.
“Perekupu izdomai nav gala, bet sešas avārijas nav tā, ka nevar pamanīt pie apskates – šuvju vietas, skrūvju galvas, metinājuma punkti, krāsas notecējumi, krāsas tekstūras maiņa un daudz kas cits var pastāstīt ļoti daudz par auto vēsturi, pat neveicot diagnostiku,” raksta kāds cits komentētājs.
Citi norāda, ka no šādas rīcības cieš ne tikai pircēji, bet arī auto vēstures pakalpojumu sniedzēju reputācija
“Šī ir krāpšana, kas kaitē “CarVertical” reputācijai. Domāju, ka viņi būtu ieinteresēti,” uzskata kāds lietotājs.
Andris pamanījis ko citu: “Mani fascinē visas tās uzpulētās un ar AI apstrādātās auto sludinājumu bildes. Tikko no Vācijas, tikko no Beļģijas… ieej CSDD un tur viss skaidrs… Bet jā, skumji, ka šādi krāpjas.”
Savukārt Sergejs dalījies ar vēl kādu nepatīkamu pieredzi: “Mans draugs pirka mašīnu, un pārdevējs piekrita pārbaudei servisā. Izrādījās, ka visi indikatori bija pieslēgti pie atslēgas – ieslēdz aizdedzi, tie iedegas, bet pēc motora iedarbināšanas nodziest. Dators vispār neizveidoja savienojumu.”
Patērētāju aizsardzības organizācijas jau gadiem aicina lietotu automašīnu pircējus nepaļauties tikai uz pārdevēja iesniegtajiem dokumentiem vai vēstures atskaitēm. Speciālisti iesaka salīdzināt informāciju vairākos avotos un, ja iespējams, pirms pirkuma veikt automašīnas pārbaudi neatkarīgā servisā.
Jo viens pārsteidzīgs lēmums var izmaksāt nevis dažus desmitus, bet vairākus tūkstošus eiro.
Nav VIN/reģ.nr un pārdevējs to nedod – uzreiz nemaz tālāk neskatīties – tieši tik vienkārši.
— M.K (@Marchellito) June 11, 2026
Visīstākā krāpšana, izmantojot viltu un uzticību.
— Nepareizais Emuārs (@n_karklinz) June 11, 2026
Ja Latvijas mašīna, tad LTAB mājaslapā var redzēt avārijas, ja tādas bijušas.
— Klejotaajs (@Janis_Edols) June 10, 2026
Nu absolūtais minimums būtu pēc valsts nr. zīmes apskatīt CSDD pieejamo informāciju… Fascinē bieži sludinājumu teksti par to, ka rūsas nav, bet apskatē jau ir atzīmes par koroziju. Vai vēl labāk, parādās, ka nobraukums koriģēts.
— Toms Reinsons (@ReinsonsToms) June 10, 2026
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