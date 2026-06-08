Pirms brauciena uz ārzemēm pārbaudi šīs piecas lietas – citādi zaudējumi var būt milzīgi 0
Sākoties vasaras ceļojumu sezonai, arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju dodas ārvalstu braucienos ar auto. Apdrošināšanas sabiedrības ERGO dati liecina, ka ceļu satiksmes negadījumi ārvalstīs rada lielākus finansiālos zaudējumus nekā Latvijā, tādēļ pirms došanās ceļā ir svarīgi pārliecināties, vai esošā OCTA polise darbosies arī valstīs, kuras plānots apmeklēt.
Pērn ERGO saņēma aptuveni 860 OCTA atlīdzību pieteikumus par satiksmes negadījumiem ārvalstīs, bet šogad līdz maija vidum – 367. Lielākā izmaksātā OCTA atlīdzība pērn sasniedza gandrīz 47 800 eiro pēc negadījuma Vācijā, kur auto piekabes ritenis izraisīja citas automašīnas aizdegšanos un pilnīgu bojāeju.
OCTA atlīdzību pieteikumi par ceļu satiksmes negadījumiem ārzemēs visbiežāk saistīti ar zaudējumiem citiem transportlīdzekļiem, kā arī ceļa infrastruktūrai un ēkām.
“Braucot ar automašīnu ārvalstīs, cilvēki atrodas nepazīstamā vidē, nepārzina vietējo satiksmes organizāciju un ceļa zīmes, tāpēc negadījumu risks pieaug. Turklāt daudzviet Eiropā auto remonta un infrastruktūras atjaunošanas izmaksas ir ievērojami augstākas nekā Latvijā.
Ja ceļu satiksmes negadījums tiek izraisīts bez spēkā esošas OCTA polises, visi zaudējumi būs jāsedz pašam autovadītājam. Tādēļ pirms došanas ceļā jāpārliecinās, vai ceļojuma galamērķī, kā arī valstīs, kuras plānots šķērsot, darbojas Latvijā iegādātā OCTA polise,” skaidro ERGO transportlīdzekļu apdrošināšanas produktu vadītājs Aldis Eņģelis.
Ārzemēs ir svarīgi neatstāt negadījuma vietu arī tad, ja bojāta tikai ceļa infrastruktūra, piemēram, stabiņi, barjeras vai ēkas. Daudzviet Eiropā šādi zaudējumi tiek rūpīgi fiksēti, turklāt teritorijās bieži darbojas videonovērošanas kameras. “Pat šķietami nelieli bojājumi var radīt ļoti augstas izmaksas,” uzsver A. Eņģelis.
Piemēram, pērn Norvēģijā kāds autovadītājs nobrauca no ceļa un sabojāja grāvjus un ceļa zīmes, par ko tika izmaksāta 6000 eiro OCTA atlīdzība. Šogad Nīderlandē smagā automašīna aizķēra automazgātavas ēku, radot zaudējumus vairāk nekā 30 000 eiro apmērā. Pagājušogad kopumā tika pieteikti 129 gadījumi par zaudējumiem ēkām un infrastruktūrai, bet šogad – jau 63.
“Ne tikai OCTA, bet arī KASKO apdrošināšanai ārzemēs ir liela nozīme, sevišķi, ja rodas situācija, kad automašīnai pēc negadījuma ir nepieciešama evakuācija. Šādos gadījumos KASKO nodrošina tehnisko palīdzību uz ceļu, tostarp nogādāšanu uz autoservisu,” stāsta A. Eņģelis.
Šogad lielākā KASKO atlīdzība – vairāk nekā 20 000 eiro – izmaksāta pēc negadījuma Ungārijā, kur kravas automašīna uz automaģistrāles sadūrās ar neatļautā vietā novietotu vieglo automobili. Pērn ERGO saņēma 280 KASKO atlīdzību pieteikumus par negadījumiem ārvalstīs, bet šogad līdz maija vidum – 127.
Kas ir Zaļā karte un kur tā nepieciešama?
Zaļā karte jeb starptautiskā OCTA apliecina, ka transportlīdzeklim ir derīga civiltiesiskās atbildības apdrošināšana valstīs, kurās ar Latvijas OCTA polisi vien nepietiek. Tā nepieciešama, lai ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem tiktu segti nodarītie zaudējumi arī ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.
Bez Zaļās kartes autovadītājam var tikt liegta iebraukšana konkrētajā valstī vai var nākties iegādāties vietējo robežapdrošināšanu. Savukārt, izraisot negadījumu bez derīgas apdrošināšanas, visi zaudējumi būs jāsedz pašam transportlīdzekļa īpašniekam vai vadītājam.
Lai gan Latvijas OCTA polise ir spēkā Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs un Šveicē, ir vairākas valstis, tostarp Eiropas teritorijā, kurās nepieciešama Zaļā karte. Tā jāiegādājas, ceļojot ar auto uz Albāniju, Azerbaidžānu, Moldovu, Ziemeļmaķedoniju, Turciju, Ukrainu, Tunisiju un Maroku.
Kas jāatceras, dodoties ar auto uz ārzemēm?
Pārliecinies, ka OCTA polise ir spēkā visās valstīs, kuras plānots apmeklēt vai šķērsot. Atsevišķos gadījumos, piemēram, ceļojot ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, nepieciešama arī Zaļā karte jeb starptautiskā OCTA.
Paņem līdzi saskaņotā paziņojuma veidlapu. Ārzemēs būs drošāk, ja līdzi būs paņemts papīra formāta saskaņotais paziņojums, ko var saņemt CSDD vai degvielas uzpildes stacijās. Latvijas saskaņotais paziņojums ārvalstīs būs derīgs. Ārzemēs notikušu negadījumu digitāli LTAB OCTA mobilajā lietotnē var pieteikt tikai tad, ja visi avārijā iesaistītie transportlīdzekļi ir no Latvijas.
Pēc negadījuma rūpīgi fiksē visu informāciju – nofotografē notikuma vietu, transportlīdzekļu bojājumus, numurzīmes, ceļa zīmes un citus bojātos objektus, piemēram, ēkas vai ceļa infrastruktūru. Tāpat svarīgi apmainīties ar otras puses kontaktinformāciju un apdrošināšanas datiem.
Zini, ko sedz OCTA un ko – KASKO. Ja Latvijas autovadītājs izraisa negadījumu ārvalstīs, OCTA sedz cietušajai pusei nodarītos zaudējumus, bet paša auto bojājumi tiek kompensēti, ja ir KASKO apdrošināšana. Dodoties ārvalstu braucienos, ieteicams izvēlēties KASKO polisi, jo tajā iekļauta arī tehniskā palīdzība uz ceļa.
Neskaidrību gadījumā vai, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, pēc iespējas ātrāk sazinies ar savu apdrošinātāju, lai saņemtu norādes par turpmāko rīcību un nepieciešamajiem dokumentiem. Savlaicīga informācijas iesniegšana palīdz ātrāk izskatīt atlīdzības lietu.