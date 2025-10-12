“Visvairāk skar Baltijas valstis!” Eksperte brīdina par īpaši bīstamu vielu 0

12:30, 12. oktobris 2025
Diemžēl traģiskais notikums Kuldīgā saistībā ar jaunas sievietes aiziešanu mūžībā izgaismojis sintētisko narkotiku jautājumu Latvijā. Astrīda Stirna, Nacionālā Psihiskās veselības centra Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atklāja, ka Baltijas valstīs situācija ar bīstamajām vielām ir ļoti nopietna.

Eiropas Narkotiku aģentūra brīdinājusi, ka parādās jaunas sintētiskās vielas, kas ir īpaši bīstamas.

“Vienas no bīstamākajām vielām, kas tagad tiek izplatītas Eiropā, bet visvairāk skar tomēr Baltijas valstis, ir tieši sintētiskie opioīdi jeb nitazēni,” stāsta Stirna.

Pārdozēšanas gadījumi visbiežāk saistīti tieši ar šiem nitazēniem.

“Pēdējie gadījumi, kas notika Kuldīgā, iespējams, ir saistīti tieši ar šo te jauno narkotisko vielu lietošanu… Nezināmas izcelsmes.”

Nacionālā Psihiskās veselības centra Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja arī brīdina: “Diemžēl parādās arī tādas vielas, kas tiek izplatītas, piemēram, kā nomierinoši līdzekļi, kam ir piejauktas dažādas stiprākas narkotiskās vielas. Par to pašreiz brīdina Vācija un ir arī ziņas, ka Latvijā šādas te narkotiskās vielas tiek izplatītas.”

Atgādinām, ka sintētiskās narkotikas var radīt īpašu apdraudējumu veselībai, jo šīs vielas ir ārkārtīgi spēcīgas, un pat nelieli daudzumi var izraisīt nāvi.

Šobrīd sintētiskie opioīdi ir pieejami dažādās formās, tie var pat līdzināties konfektēm, kas lietotājam var radīt pieņēmumu, ka tās ir mazāk bīstamas, taču šāds uzskats ir maldīgs.

Bieži vien melnajā tirgū patiesais vielas sastāvs krasi atšķiras no pārdevēja norādītā, kas padara narkotiku lietošanu sevišķi bīstamu un neprognozējamu.

Valsts policija aicina iedzīvotājus ziņot par personām, kas nodarbojas ar narkotisko vielu izplatīšanu. Ziņot var pa tālruni 112, kā arī zvanot uz Valsts policijas uzticības tālruni 67 075 444 vai rakstot uz e-pastu “[email protected]”.

